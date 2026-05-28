Benjamin Netanyahu
Benjamin NetanyahuEPA/Yair Sagi / POOL
Internacional

Netanyahu dá ordens ao exército para tomar 70% da Faixa de Gaza

“Neste momento, temos o [movimento islamita] Hamas pela garganta", disse o primeiro-ministro israelita.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O primeiro-ministro israelita ordenou ao Exército que ignore os termos do cessar-fogo que começou em outubro e assuma o controlo de 70% da Faixa de Gaza, segundo um vídeo divulgado por uma televisão local.

“Neste momento, temos o [movimento islamita] Hamas pela garganta. Controlamos agora 60% do território da Faixa [de Gaza]. Como sabem, estávamos nos 50% [após a entrada em vigor do cessar-fogo], passámos para 60%, e a minha diretiva é chegar aos [...] 70”, declarou Benjamin Netanyahu durante uma conferência na Cisjordânia ocupada, da qual o canal 12 divulgou um excerto na Internet.

Benjamin Netanyahu
Israel suspende relações com António Guterres
Benjamin Netanyahu
Israel elimina o novo líder militar do Hamas 11 dias depois de matar o antecessor
Gaza
Guerra Israel-Hamas
Netanyahu
Operação Fúria Épica
Diário de Notícias
www.dn.pt