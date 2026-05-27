Uma mulher tira fotos com combatentes palestinianos em Gaza.
Uma mulher tira fotos com combatentes palestinianos em Gaza.FOTO:EPA/MOHAMMED SABER
Internacional

Israel elimina o novo líder militar do Hamas 11 dias depois de matar o antecessor

Mohammad Odeh, ex-líder de informações do grupo terrorista, tinha sucedido a ⁠Izz al-Din al-Haddad.
Susana Salvador
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