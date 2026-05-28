António Guterres, secretário-geral da ONU
António Guterres, secretário-geral da ONUUN PHOTO / MANUEL ELÍAS
Internacional

Israel entra na lista negra da violência sexual e corta laços com Guterres

Embaixador israelita fala de uma “decisão ultrajante”, acusando secretário-geral e a sua equipa de “espalharem mentiras”.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra no Médio Oriente
Israel
ONU
António Guterres
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt