"Negociações continuam difíceis" sobre o orçamento na Bélgica. Rei dá mais uma semana para se chegar a acordo

As negociações orçamentais na Bélgica, que ocorreram este fim-de-semana entre os cinco partidos da coligação governamental, voltaram a fracassar. Perante a falta de consenso, o rei Philippe deu esta segunda-feira, 16 de novembro, mais uma semana ao primeiro-ministro Bart De Wever para que seja alcançado um acordo sobre o novo orçamento, que deverá contemplar cortes na despesa.

"O rei instou o primeiro-ministro a continuar as negociações para alcançar um acordo o mais rapidamente possível e, assim, evitar uma crise política e orçamental que seria prejudicial para o país", informou o Palácio Real, em comunicado.

Durante uma audiência com o monarca, o chefe de governo informou que as negociações "continuam difíceis" e que "ainda não conseguiu conciliar as posições divergentes" no seio da coligação, composta por cinco partidos.

Nesse sentido, Bart De Wever deverá apresentar "um novo relatório ao rei no dia 23 de novembro", segundo a nota do Palácio Real.