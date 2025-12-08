Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Musk pediu "abolição" da UE depois de multa ao X. Comissão Europeia refuta “declarações malucas”
Internacional

Musk pediu "abolição" da UE depois de multa ao X. Comissão Europeia refuta “declarações malucas”

A Comissão Europeia multou o X em 120 milhões de euros por violar a lei comunitária. O dono da rede social e o secretário de Estado dos EUA criticaram a decisão.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Comissão Europeia rejeitou as “declarações malucas” do empresário norte-americano dono da rede social X, Elon Musk, de que foi visado na multa aplicada à plataforma, e da administração norte-americana relativamente a um ataque aos Estados Unidos.

“Essas alegações são simplesmente erradas […]. Não identificamos indivíduos. Isso não faz sentido e não é o que a Comissão está a fazer”, disse o porta-voz do executivo comunitário para a área da Soberania Tecnológica, Thomas Regnier, quando questionado esta sgunda-feira, 8 de dezembro, na conferência de imprensa do executivo comunitário, em Bruxelas.

“Essa decisão [a multa] foi dirigida a toda a estrutura corporativa [do X], mas não tem nada a ver com o próprio senhor Elon Musk”.

A posição surge depois de o empresário norte-americano Elon Musk ter, no fim de semana, demonstrado a sua revolta pela multa num conjunto de publicações em que pedia a abolição da União Europeia.

“A soberania [deve] ser devolvida aos países individuais, para que os governos possam representar melhor o seu povo”, escreveu Musk na sua conta no X.

“A UE impôs esta multa absurda não só à [X], mas também a mim pessoalmente, o que é ainda mais insano”, criticou.

Já antes, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tinha criticado a multa, que classificou como um “ataque” a Washington “por parte de governos estrangeiros”.

“A multa […] da Comissão Europeia não é apenas um ataque à X: é um ataque a todas as plataformas tecnológicas americanas e ao povo americano por parte de governos estrangeiros”, disse Mark Rubio numa mensagem nesta plataforma.

Esta segunda-feira, falando em “declarações malucas”, o porta-voz do executivo comunitário para a área da Soberania Tecnológica disse ainda que a lei comunitária “se aplica da mesma forma a todas as plataformas na UE, tanto às chinesas como às americanas ou europeias”.

Na passada sexta-feira, a Comissão Europeia multou a rede social X em 120 milhões de euros por violar a lei comunitária com uma enganosa marca de verificação, falta de transparência na publicidade e dificuldade no acesso de dados aos investigadores.

Musk pediu "abolição" da UE depois de multa ao X. Comissão Europeia refuta “declarações malucas”
Bruxelas multa X em 120 milhões de euros por violar lei da UE com visto azul e falta de transparência

Em causa está uma investigação iniciada em dezembro de 2023 para determinar se o X violou a lei dos serviços digitais da UE, que, apesar de continuar, leva já Bruxelas a concluir sobre infrações como a enganadora marca de verificação azul (dado que todos podem subscrevê-la mediante pagamento), o repositório inadequado para o seu objetivo de transparência para com os utilizadores e a limitação aos investigadores de acederem de forma independente aos seus dados públicos.

Tais violações valem uma multa de 120 milhões de euros: respetivamente, 45 milhões, 35 milhões e 40 milhões de euros.

O executivo comunitário justifica tais montantes com a natureza destas infrações, a sua gravidade em termos de utilizadores da UE afetados e a sua duração.

Esta é a primeira multa comunitária ao abrigo da nova lei dos serviços digitais, em vigor há cerca de um ano e meio.

Em agosto de 2024, a UE tornou-se na primeira jurisdição do mundo com regras para plataformas digitais (sobretudo as de grande dimensão), que passam a estar obrigadas a remover conteúdos ilegais e nocivos, no âmbito da nova Lei dos Serviços Digitais.

A lei foi criada para proteger os direitos fundamentais dos utilizadores ‘online’ na UE e tornou-se numa legislação inédita para o espaço digital que responsabiliza as plataformas por conteúdos prejudiciais, nomeadamente desinformação e conteúdos impróprios.

As tecnológicas que não cumprem podem ser alvo de multas de até 6% do volume de negócios anual global das empresas.

Multa
Comissão Europeia
Elon Musk
X
Twitter

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt