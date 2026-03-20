Mulher e cinco filhos morrem em incêndio em contentores na Turquia
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Mulher e cinco filhos morrem em incêndio em contentores na Turquia

Outras cinco pessoas ficaram feridas no incêndio na cidade de Antalya. Tragédia pode ter sido causada por num fogareiro de campismo.
DN/Lusa
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Uma mulher grávida e os seus cinco filhos pequenos morreram num incêndio que consumiu contentores que albergavam trabalhadores agrícolas perto da cidade turística de Antalya, no sudoeste da Turquia, informou esta sexta-feira, 20 de março, o governador regional.

O governador de Antalya, Hulusi Sahin, disse que o incêndio destruiu vários contentores que albergavam trabalhadores de estufas em Kepez, a norte de Antalya.

"Três contentores arderam e perdemos uma mãe e cinco crianças com idades entre os quatro e os nove anos", disse, junto aos destroços carbonizados de um contentor e de um carro incendiado.

Outras cinco pessoas ficaram feridas no incêndio, uma das quais em estado grave, acrescentou.

A causa da tragédia ainda não foi oficialmente determinada, mas o governador sugeriu que alguém pode ter estado a fazer um churrasco num fogareiro de campismo à porta dos contentores.

"Parece que foram dormir sem apagar o fogo. Mas, para já, não podemos afirmar com certeza que foi por isso que aconteceu", acrescentou Hulusi Sahin, acrescentando que os investigadores estão a tentar determinar a origem do incêndio e detiveram três pessoas.

Estas mortes ocorrem enquanto a Turquia inicia as celebrações do Eid al-Fitr, um feriado de três dias que marca o fim do mês sagrado muçulmano do Ramadão.

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