Mulher detida em França por congelar os corpos de dois filhos recém-nascidos

Uma mulher de 50 anos foi detida na quarta-feira, 11 de fevereiro, em França por ter congelado os corpos de dois filhos quando eram recém-nascidos.Os corpos foram descobertos no nordeste do país, um dia antes de mãe, suspeita dos homicídios, ter sido detida nos arredores de Paris.A mulher admitiu ter cometido os crimes após os partos dos bebés, em 2011 e 2018, respetivamente.A detenção resultou de uma denúncia feita esta terça-feira, alegadamente por um dos filhos da suspeita, que descobriu o primeiro corpo sem vida num congelador na zona da lavandaria da casa, situada na comuna de Aillevillers-et-Lyaumont. As autoridades acabaram por encontrar o segundo corpo, envolto num saco, no interior do mesmo eletrodoméstico, que só era utilizado pela mulher.A suspeita foi detida em Boulogne-Billancort, a 300 quilómetros de distância do local onde foram descobertos os corpos.Mãe de nove filhos, de três relacionamentos, terá “escondido as gravidezes de pessoas próximas” e dado à luz sozinha na casa que veio a abandonar "repentinamente" em dezembro, deixando os quatro filhos mais novos, com idades entre os 14 e os 20 anos, e o pai deles, além de um filho do outro relacionamento, mais velho, segundo a AFP.O companheiro da mulher também foi detido, mas ainda não foi alvo de qualquer queixa formal. Segundo o Ministério Público, o homem declarou-se “completamente chocado”, referindo que "desconhecia completamente as gravidezes".O promotor detalhou que serão realizadas autópsias na sexta-feira para determinar as "circunstâncias exatas" das mortes dos bebés e datar os crimes.O autarca de Aillevillers, Jean-Claude Tramesel, disse que os residentes da pequena vila, de cerca de 1500 habitantes, estão "atónitos", frisando que o casal, que mora na região há duas décadas, “nunca chamou a atenção”.