Mulher detida em França por congelar os corpos de dois filhos recém-nascidos
A mulher admitiu ter cometido os crimes após os partos dos bebés, em 2011 e 2018, respetivamente.
Uma mulher de 50 anos foi detida na quarta-feira, 11 de fevereiro, em França por ter congelado os corpos de dois filhos quando eram recém-nascidos.

Os corpos foram descobertos no nordeste do país, um dia antes de mãe, suspeita dos homicídios, ter sido detida nos arredores de Paris.

A mulher admitiu ter cometido os crimes após os partos dos bebés, em 2011 e 2018, respetivamente.

A detenção resultou de uma denúncia feita esta terça-feira, alegadamente por um dos filhos da suspeita, que descobriu o primeiro corpo sem vida num congelador na zona da lavandaria da casa, situada na comuna de Aillevillers-et-Lyaumont. As autoridades acabaram por encontrar o segundo corpo, envolto num saco, no interior do mesmo eletrodoméstico, que só era utilizado pela mulher.

A suspeita foi detida em Boulogne-Billancort, a 300 quilómetros de distância do local onde foram descobertos os corpos.

Mãe de nove filhos, de três relacionamentos, terá “escondido as gravidezes de pessoas próximas” e dado à luz sozinha na casa que veio a abandonar "repentinamente" em dezembro, deixando os quatro filhos mais novos, com idades entre os 14 e os 20 anos, e o pai deles, além de um filho do outro relacionamento, mais velho, segundo a AFP.

O companheiro da mulher também foi detido, mas ainda não foi alvo de qualquer queixa formal. Segundo o Ministério Público, o homem declarou-se “completamente chocado”, referindo que "desconhecia completamente as gravidezes".

O promotor detalhou que serão realizadas autópsias na sexta-feira para determinar as "circunstâncias exatas" das mortes dos bebés e datar os crimes.

O autarca de Aillevillers, Jean-Claude Tramesel, disse que os residentes da pequena vila, de cerca de 1500 habitantes, estão "atónitos", frisando que o casal, que mora na região há duas décadas, “nunca chamou a atenção”.

