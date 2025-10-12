Moscovo reforça ataques a infraestruturas elétricas em várias regiões da Ucrânia

Os ataques russos na noite deste domingo, 12 de outubro, provocaram danos em infraestruturas de eletricidade e gás nas regiões ucranianas de Donetsk, Odessa e Chernihiv, informou o Ministério da Energia ucraniano.Pelo terceiro dia consecutivo, ocorreram ataques direcionados contra as redes de transportes de eletricidade e de gás, e atualmente os serviços de emergência estão a trabalhar para estabilizar o fornecimento de energia onde este foi afetado.Em Odessa, uma instalação de gás e um anexo foram danificados e houve incêndios, que foram rapidamente extintos pelos socorristas, disse o chefe da administração regional, Oleh Kipper. Uma pessoa ficou ferida.Também houve impactos numa instalação de infraestrutura energética e no edifício da administração estatal do distrito, sem que houvesse vítimas.A região de Donetsk está sem eletricidade devido ao bombardeamento matinal do inimigo sobre a infraestrutura energética, informou o chefe da administração militar regional, Vadim Filashkin, no Telegram."De manhã, os russos voltaram a atacar a nossa infraestrutura energética. Os especialistas já começaram as reparações e estão a fazer o possível para restabelecer o fornecimento. No entanto, a magnitude dos danos e o momento da restauração ainda não foram determinados", disse Filashkin.As tropas russas atacaram assentamentos na região de Chernihiv 59 vezes em 24 horas, disse o chefe da administração militar regional de Chernihiv, Viacheslav Chaus.No distrito de Nizhyn, um drone inimigo atacou também uma instalação de energia, e na comunidade de Horodnia, um drone atacou um veículo especial.Em Semenivka, o ataque de um drone FPV causou um incêndio num prédio residencial de dois apartamentos. A explosão danificou o teto, um carro e as janelas de um edifício vizinho. O fogo foi extinto pelo Serviço Estadual de Emergências.Entretanto, as defesas aéreas russas neutralizaram 32 drones ucranianos nas regiões de Belgorod, Briansk e Smolensk, informou hoje o Ministério da Defesa russo.No decorrer da noite passada, as defesas aéreas destruíram 32 drones ucranianos de asa fixa, informou o comando militar russo no Telegram. .Cinco feridos em queda de helicóptero em praia da Califórnia (com vídeo).Zvia Valdan: "O meu pai, Shimon Peres, dizia que a guerra não oferece futuro. Só a paz oferece futuro"