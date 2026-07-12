Um dia antes de falecer, Lindsay Graham esteve em Kyiv, na sua 10.ª visita à Ucrânia desde a invasão da Rússia em 2022.
Um dia antes de falecer, Lindsay Graham esteve em Kyiv, na sua 10.ª visita à Ucrânia desde a invasão da Rússia em 2022.EPA / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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Morte de Lindsay Graham é mais um golpe no senado Republicano

O senador era um dos principais aliados de Donald Trump. Conseguiu mesmo ser a “estrela guia” do presidente: alguém que, mesmo quando discordava, conseguia manter-se próximo.
Caroline Ribeiro
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