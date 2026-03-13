Morreram quatro militares dos EUA que seguiam a bordo do avião que se despenhou no Iraque

O secretário-geral da ONU acaba de revelar que chegou a Beirute para uma "visita de solidariedade" com o povo do Líbano. Numa mensagem publicada nas redes sociais, António Guterres afirma que os libaneses "não escolheram esta guerra" e que "foram arrastados" para este conflito no Médio Oriente"A ONU e eu não pouparemos esforços para alcançar o futuro pacífico que o Líbano e esta região tanto merecem", lê-se na nota partilhada na rede social X.A visita de Guterres acontece numa altura em que o Líbano está a ser alvo de ataques levados a cabo pelas forças de Israel, que dizem querer atingir infraestruturas usadas pelo Hezbollah no país.