Ao 14.º dia de guerra no Irão, Emmanuel Macron confirmou a morte de um soldado francês "durante um ataque" no Iraque. Acompanhe aqui os principais desenvolvimentos deste conflito no Médio Oriente.
Morreram quatro militares dos EUA que seguiam a bordo do avião que se despenhou no Iraque
Guterres está em Beirute em "solidariedade" com o povo do Líbano 

O secretário-geral da ONU acaba de revelar que chegou a Beirute para uma "visita de solidariedade" com o povo do Líbano.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, António Guterres afirma que os libaneses "não escolheram esta guerra" e que "foram arrastados" para este conflito no Médio Oriente

"A ONU e eu não pouparemos esforços para alcançar o futuro pacífico que o Líbano e esta região tanto merecem", lê-se na nota partilhada na rede social X.

A visita de Guterres acontece numa altura em que o Líbano está a ser alvo de ataques levados a cabo pelas forças de Israel, que dizem querer atingir infraestruturas usadas pelo Hezbollah no país.

Turquia diz que defesas da NATO intercetaram novo míssil lançado pelo Irão

O Ministério da Defesa da Turquia revelou esta sexta-feira que as defesas da NATO intercetaram, no Mediterrâneo Oriental, um novo míssil lançado a partir do Irão contra território turco.

Este é já o terceiro míssil a ser intercetado pela defesa aérea da Aliança Atlântica no espaço aéreo turco desde que o conflito no Médio Oriente começou.

De acordo com a Reuters, a Turquia já pediu explicações a Teerão.

Comunicado do Ministério da Defesa da Turquia faz saber que “todas as medidas necessárias estão a ser tomadas de forma decisiva e sem hesitação contra qualquer ameaça” ao território e espaço aéreo turcos.

Morreram quatro dos seis tripulantes a bordo do avião dos EUA que se despenhou no Iraque

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA confirmou esta sexta-feira a morte de quatro dos seis tripulantes que seguiam a bordo do avião de reabastecimento norte- americano que se despenhou no Iraque.

Na quinta-feira, "um avião de reabastecimento americano KC-135 despenhou-se no oeste do Iraque" e "quatro dos seis tripulantes a bordo foram confirmados como mortos, enquanto as operações de resgate prosseguem", informou o Comando Central, referindo-se às buscas pelos outros dois militares que estavam na aeronave.

É ainda referido que "as circunstâncias do incidente estão a ser investigadas", mas os EUA indicam que a "queda da aeronave não foi provocada por fogo inimigo ou amigo".

De referir, no entanto, que o Irão afirmou que o avião norte-americano foi "atingido por um míssil disparado por grupos de resistência no oeste do Iraque".

Israel pede a evacuação de alguns bairros em Teerão

O Exército israelita disse hoje que vai atacar a região de Teerão alertando para a evacuação de bairros no centro da capital iraniana nas próximas horas, incluindo um local perto de uma Universidade onde se realiza hoje uma manifestação.

O alerta foi publicado numa mensagem em persa nas redes sociais, acompanhada de mapas que destacam os alvos a vermelho.

Nesse sentido, o Exército israelita pediu a evacuação imediata de vários edifícios residenciais nos bairros de Villa e Moniriyeh, Teerão.

Uma das áreas visadas situa-se perto da Universidade de Teerão, onde se espera que milhares de pessoas participem na manifestação que assinala a última sexta-feira do Ramadão - o mês sagrado do Islão - em apoio do povo palestiniano.

Uma mensagem semelhante foi enviada aos residentes de uma zona industrial na cidade de Qazvin, a cerca de 120 quilómetros a noroeste de Teerão.

Antes do alerta de ataque várias explosões abalaram Teerão hoje de manhã, de acordo com jornalistas da Agência France Presse. 

Teerão reivindicou ataques contra Israel e bases dos EUA no Bahrein

A Guarda Revolucionária do Irão reivindicou hoje uma nova vaga de ataques contra bases militares dos Estados Unidos e de Israel em território israelita e outros locais do Médio Oriente, comprometendo-se com a libertação de Jerusalém.

"A libertação de Jerusalém está próxima e a vitória está ao alcance dos oprimidos e dos que procuram a liberdade no mundo", afirmou a Guarda Revolucionária em comunicado, sublinhando que os últimos ataques coincidiram com o Dia Internacional de Jerusalém, celebrado hoje, a última sexta-feira do Ramadão.

A Guarda Revolucionária especificou que o ataque, utilizou mísseis de precisão e drones contra as cidades israelitas de Kiryat Shmona, Jedrela e Haifa, bem como contra uma base dos Estados Unidos no Bahrein.

Até ao momento, a ofensiva de Israel e dos Estados Unidos fez mais de 1200 mortos no Irão, de acordo com as autoridades de Teerão.

Entre os mortos estão o líder supremo iraniano, ayatollah Ali Khamenei, bem como vários ministros e oficiais de alta patente das Forças Armadas iranianas.

Austrália ordenou que todos os funcionários não essenciais abandonem o Líbano. “Não esperem até que seja tarde demais"

O Governo de Austrália ordenou que todos os funcionários considerados “não essenciais” abandonem o Líbano "devido à deterioração da situação de segurança", noticia o The Guardian, que cita a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong.

É referido que um pequeno número de funcionários australianos irá permanecer no país para prestar assistência consular aos cidadãos australianos.

"Continuamos a aconselhar os australianos a não viajarem para o Líbano", lê-se na mensagem da ministra publicada esta sexta-feira nas redes sociais. "Não esperem até que seja tarde demais. Esta pode ser a última oportunidade durante um bom tempo", alertou Penny Wong.

Série de fortes explosões em Teerão após anúncio israelita de nova ofensiva

Uma série de fortes explosões abalou hoje Teerão, segundo jornalistas da agência noticiosa francesa AFP, após Israel anunciar nova onda de ataques, neste 14.º dia de ofensiva conjunta com os Estados Unidos contra a República Islâmica.

Os impactos e deflagrações, descritos como fora do normal, aconteceram pelas 10h00 horas locais (06h30 de Lisboa), e sentidos em localizações diferentes a quilómetros uma da outra, no norte e no centro da capital iraniana.

A AFP relatou pelo menos duas colunas de fumo no perímetro da cidade iraniana, sem identificar os alvos atingidos, uma vez que a chuva que se faz sentir dificulta a visibilidade.

As Forças da Defesa de Israel (IDF) anunciaram, já pelas 07h00 horas de Lisboa, ter lançado uma nova onda de ataques de larga escala contra Teerão, visando “as infraestruturas do regime terrorista iraniano", segundo comunicado militar.

Irão sacode pressão para os EUA em mensagem atribuída ao novo líder

Preço do petróleo Brent cai ligeiramente mas em torno dos 100 dólares por barril

O preço do petróleo Brent para entrega em maio, referência europeia, abriu hoje com uma ligeira queda de 0,33%, mantendo-se em torno dos 100 dólares por barril.

Às 07:00 de hoje (06:00 hora em Lisboa), o preço do petróleo Brent caiu para 100,13 dólares depois de o Departamento do Tesouro dos EUA ter anunciado que iria autorizar temporariamente os países a comprar petróleo russo em trânsito, a fim de conter a subida dos preços do petróleo bruto provocada pela guerra no Irão.

Entretanto, o crude West Texas Intermediate (WTI) também recuava 0,66% para 95,10 dólares, nas negociações pré-mercado antes da abertura oficial do mercado norte-americano.

Irão: APED pede ao Governo para que mexa na fiscalidade dos combustíveis

Duas pessoas mortas em ataque com drone em Omã

Duas pessoas morreram num ataque com um drone no norte de Omã, informou hoje a imprensa estatal, numa altura em que o Irão continuava os ataques de retaliação em países vizinhos.

"Dois drones caíram na província de Sohar. Um deles caiu na zona industrial de Al-Awahi, matando dois trabalhadores estrangeiros e ferindo vários outros. O segundo caiu numa zona aberta sem causar vítimas", informou a agência de notícias de Omã, citando uma fonte das forças de segurança.

Soldado francês morto "durante um ataque" na região de Erbil, no Iraque

Um soldado francês morreu "durante um ataque" na região de Erbil, no Curdistão iraquiano, anunciou o presidente da França, Emmanuel Macron, marcando a primeira morte registada no exército francês durante a guerra do Médio Oriente.

"O suboficial Arnaud Frion, do 7º Batalhão de Caçadores Alpinos em Varces, morreu pela França durante um ataque na região de Erbil, no Iraque", escreveu Macron, na noite de quinta-feira, confirmando que vários soldados franceses ficaram feridos.

O conflito no Médio Oriente começou com ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão a 28 de Fevereiro e desde então se alastrou a vários países da região.

Desde o início da guerra, sete soldados norte-americanos foram mortos no Kuwait e na Arábia Saudita, de acordo com o Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos (EUA).

O ataque em Erbil teve como alvo as forças antiterroristas, disse o presidente francês.

No âmbito de uma coligação internacional de combate ao fundamentalismo islâmico, liderada por Washington, militares de diversos países, incluindo Itália e França, estão a treinar membros das forças de segurança curdas no Curdistão iraquiano.

"A guerra no Irão não justifica tais ataques", enfatizou Macron.

O grupo armado iraquiano Ashab al-Kahf anunciou hoje, na plataforma de mensagens Telegram, que estava a atacar os interesses franceses na região, após o envio do porta-aviões francês Charles de Gaulle para o Golfo.

"Após a chegada do porta-aviões francês à área de operações do Comando Central dos EUA e o seu envolvimento em operações, anunciamos que, a partir desta noite, todos os interesses franceses no Iraque e na região serão visados", declarou o grupo pró-Irão.

O Ashab al-Kahf instou as forças de segurança a manterem uma distância de, pelo menos, 500 metros de uma base em Kirkuk (norte do Iraque), onde alegou estarem destacados militares franceses.

No entanto, o grupo não reivindicou explicitamente a autoria do ataque.

"Canalhas desvairados". Donald Trump volta a ameaçar Teerão

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, lançou uma nova ameaça ao Irão, escrevendo: “Observem o que vai acontecer a estes canalhas desvairados hoje”.

A Marinha do Irão acabou, a sua Força Aérea já não existe, mísseis, drones e tudo o resto estão a ser dizimados, e os seus líderes foram varridos da face da Terra”, acrescentou o líder norte-americano, na rede social que detém, a Truth Social.

“Há 47 anos que matam pessoas inocentes em todo o mundo, e agora eu, como 47.º presidente dos Estados Unidos da América, estou a matá-los”, escreveu Trump. “Que grande honra é fazê-lo!”, acrescentou.

A ameaça do líder dos EUA surgiu horas depois do Irão ter dito que um míssil disparado por grupos iraquianos pró-Teerão atingiu um avião de reabastecimento norte-americano que se despenhou no oeste do Iraque, com seis tripulantes a bordo.

Moscovo diz que mercado de energia não pode "manter-se estável" sem petróleo russo

Um enviado do presidente da Rússia afirmou hoje que o mercado global de energia "não pode permanecer estável" sem petróleo russo, depois de Washington ter autorizado temporariamente a venda de petróleo russo armazenado em navios.

"Os Estados Unidos estão, na verdade, a reconhecer o óbvio: sem petróleo russo, o mercado global de energia não pode manter-se estável", escreveu Kirill Dmitriev, na plataforma de mensagens Telegram.

Os Estados Unidos autorizaram temporariamente a venda de petróleo russo armazenado em navios, devido à subida dos preços desde o início da guerra no Irão, anunciou na quinta-feira o Departamento do Tesouro norte-americano.

O departamento emitiu uma licença que autoriza a venda, até 11 de abril, de petróleo bruto e derivados russos carregados em navios antes da 00:01 do dia 12 de março (quinta-feira).

No inicio da semana, o presidente norte-americano, Donald Trump, tinha anunciado que ia suspender algumas sanções sobre o petróleo "para baixar os preços", depois de uma conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Anteriormente, o Tesouro anunciou que permitiria à Índia comercializar, durante 30 dias, petróleo russo retido no mar.

Piratas informáticos ligados ao Irão paralisam gigante médica dos EUA

Teerão diz que grupos iraquianos atacaram avião de reabastecimento dos EUA

O Irão afirmou hoje que um avião de reabastecimento dos Estados Unidos (EUA) que se despenhou no oeste do Iraque foi atingido por um míssil disparado por grupos iraquianos e que os seis tripulantes morreram.

De acordo com declarações divulgadas por agências de notícias iraniana, o porta-voz do Comando de Operações Unificadas do Irão, Khatam al-Anbiya, disse que o avião foi "atingido por um míssil disparado por grupos de resistência no oeste do Iraque".

Posteriormente, a Guarda Revolucionária iraniana emitiu um comunicado alegando que o ataque de quinta-feira, que resultou na morte de toda a tripulação, ocorreu enquanto o avião reabastecia um caça dos EUA.

Horas antes, o Comando Central das Forças Armadas dos EUA (conhecido como Centcom) anunciou que um avião de reabastecimento se tinha despenhado no oeste do Iraque, mas adiantou que a perda do KC-135 "não foi causada por fogo inimigo ou amigo".

"As operações de resgate estão em curso", acrescentou o Centcom, em comunicado, referindo que outra aeronave envolvida no acidente aterrou em segurança.

O Centcom referiu ainda que o incidente "ocorreu em espaço aéreo amigo durante a Operação Epic Fury", em que os EUA e Israel têm atacado o Irão.

Não foram fornecidos detalhes sobre o número de pessoas a bordo da aeronave ou o seu estado de saúde atual.

"Mais informações serão fornecidas à medida que os destacamentos ocorrerem", concluiu o Centcom, solicitando paciência enquanto "reúne detalhes adicionais e presta esclarecimentos às famílias dos militares" envolvidos.

A perda do KC-135 marca o quarto acidente aéreo de aeronaves norte-americanas desde o início da guerra contra o Irão, após o abate de três caças F-15 por fogo amigo do Kuwait.

14.º dia de guerra no Irão

Bom dia,

Acompanhe aqui os principais desenvolvimentos da operação militar conjunta dos EUA e de Israel contra o Irão, um conflito que entra esta sexta-feira no 14.º dia.

Veja como foi o dia de ontem no link abaixo:

Militares franceses feridos em ataque a base iraquiana. Avião de reabastecimento dos EUA despenha-se no Iraque
Duas pessoas mortas em ataque com drone em Omã

"Canalhas desvairados". Donald Trump volta a ameaçar Teerão

Moscovo diz que mercado de energia não pode "manter-se estável" sem petróleo russo

