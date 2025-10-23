Momento histórico. Rei Carlos e papa Leão XIV rezam juntos na Capela Sistina

O Rei Carlos III e a Rainha Camila rezaram esta quinta-feira, 23 de outubro, com o papa Leão XIV numa visita ao Vaticano para estreitar as relações entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica. Um marco histórico já que esta foi a primeira vez desde a Reforma que os líderes das duas igrejas cristãs, divididos há séculos, rezaram juntos.Carlos, que é o líder titular da Igreja de Inglaterra, e Camila sentaram-se em tronos dourados no altar elevado da Capela Sistina, em frente ao fresco Juízo Final, de Miguel Ângelo, enquanto o papa Leão XIV e o arcebispo anglicano de York presidiam a um culto ecuménico.A música que acompanhava o momento foi um reflexo da herança musical anglicana e católica. Foram cantados hinos por membros do coro da Capela Sistina e por membros visitantes de dois coros reais: o coro da Capela de São Jorge do Castelo de Windsor e o coro infantil da Capela Real do Palácio de St. James.. O momento espiritual acontece numa altura em que a família real britânica está novamente sob escrutínio devido aos laços do Príncipe André com Jeffrey Epstein, criminoso sexual condenado. O escândalo que há muito persegue o irmão do rei reacendeu esta semana, após a publicação de um livro de memórias de Virginia Giuffre, a mulher que acusou Epstein..Pecados do príncipe André ofuscam visita histórica do rei Carlos III ao Vaticano. Na sexta-feira, 17, o príncipe André anunciou que vai abrir mão de seus títulos reais, incluindo o de Duque de York, na sequência do aumento da pressão devido às notícias sobre a sua ligação a Jeffrey Epstein, o magnata acusado de tráfico sexual que morreu na prisão, e com um suposto espião chinês..Príncipe André renuncia aos títulos reais, incluindo o de Duque de York