Muhammad Zeeshan Ali deve realizar quatro projetos científicos nas áreas da biotecnologia e dos materiais, incluindo uma experiência em órbita com microrganismos fotossintéticos. Após concluir a missão, regressará à Terra a bordo da nave Shenzhou-23.

“Espero que o próximo capítulo da cooperação espacial entre a China e o Paquistão evolua de um astronauta e um voo para múltiplas missões conjuntas - rumo à Lua, a Marte e mais além", afirmou o astronauta paquistanês.

A cooperação espacial entre a China e o Paquistão já remonta ao início da década de 1990, estando até previsto que um veículo de exploração de fabrico paquistanês integre uma missão lunar chinesa, por volta de 2028. No entanto, para o Paquistão o facto de integrar esta missão é apontado como um marco importante. "Traz prestígio, conhecimentos científicos e tecnológicos valiosos, e um nível de cooperação mais aprofundado, bem como uma maior proximidade diplomática com a China", analisou Blaine Curcio, fundador da Orbital Gateway Consulting, sediada em Hong Kong, em declarações à Reuters. Já Victoria Samson, diretora do programa de Segurança e Estabilidade Espacial na Secure World Foundation, sediada nos EUA, realçou que “a China tem sido sempre muito hábil a utilizar o espaço como uma ferramenta de influência não coerciva”. "Ao acolher um astronauta internacional, a China deixa claro que está aberta a parcerias", acrescentou Curcio.