Missão histórica leva primeiro paquistanês a órbita e primeiro cidadão estrangeiro à estação espacial chinesa
Muhammad Zeeshan Ali, 40 anos, vai tornar-se o primeiro paquistanês em órbita e o primeiro cidadão estrangeiro a entrar na estação espacial chinesa Tiangong. Este piloto integrará a missão espacial Shenzhou-24, cujo lançamento está previsto para quarta-feira a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China.
Quando forem 08h18 naquela zona da China e 00h18 em Lisboa, a nave Shenzhou-24 partirá para uma missão em que se assinala o primeiro voo conjunto de astronautas chineses e estrangeiros na história do programa espacial tripulado da China. Além de Muhammad Zeeshan Ali, a tripulação será composta pelos chineses Tang Hongbo, de 51 anos, e Wu Yi, de 39.
"Não estou a voar por mim próprio. Carrego o nome do Paquistão aos ombros", disse Muhammad Zeeshan aos jornalistas citado pela Reuters. Para se preparar para o voo, o piloto treinou durante sete meses em Pequim, período durante o qual frequentou aulas intensivas de mandarim, aprendeu canções chinesas e leu poesia chinesa. Praticou também caligrafia e jogou ténis de mesa.
O astronauta paquistanês participará numa missão de curta duração, na qualidade de especialista de carga útil, ficando responsável sobretudo por experiências científicas desenvolvidas no âmbito da cooperação entre Pequim e Islamabad, além de tarefas operacionais quotidianas.
Muhammad Zeeshan Ali deve realizar quatro projetos científicos nas áreas da biotecnologia e dos materiais, incluindo uma experiência em órbita com microrganismos fotossintéticos. Após concluir a missão, regressará à Terra a bordo da nave Shenzhou-23.
“Espero que o próximo capítulo da cooperação espacial entre a China e o Paquistão evolua de um astronauta e um voo para múltiplas missões conjuntas - rumo à Lua, a Marte e mais além", afirmou o astronauta paquistanês.
A cooperação espacial entre a China e o Paquistão já remonta ao início da década de 1990, estando até previsto que um veículo de exploração de fabrico paquistanês integre uma missão lunar chinesa, por volta de 2028. No entanto, para o Paquistão o facto de integrar esta missão é apontado como um marco importante. "Traz prestígio, conhecimentos científicos e tecnológicos valiosos, e um nível de cooperação mais aprofundado, bem como uma maior proximidade diplomática com a China", analisou Blaine Curcio, fundador da Orbital Gateway Consulting, sediada em Hong Kong, em declarações à Reuters. Já Victoria Samson, diretora do programa de Segurança e Estabilidade Espacial na Secure World Foundation, sediada nos EUA, realçou que “a China tem sido sempre muito hábil a utilizar o espaço como uma ferramenta de influência não coerciva”. "Ao acolher um astronauta internacional, a China deixa claro que está aberta a parcerias", acrescentou Curcio.
Ao contrário do paquistanês Muhammad Zeeshan Ali, e do chinês Wu Yi, que realizarão a sua primeira viagem espacial, Tang Hongbo já participou em duas missões anteriores. O astronauta tornar-se-á o primeiro a visitar três vezes a estação espacial Tiangong.
Já o comandante da missão Shenzhou-23, Zhu Yangzhu, permanecerá a bordo para apoiar os estudos de Pequim sobre a adaptação do corpo humano ao espaço pelo que permanecerá em órbita durante um ano. Quando regressar a Terra passará então a deter o recorde da estadia contínua mais longa de um astronauta chinês, ainda longe do recorde de 14 meses e meio estabelecido por um cosmonauta russo em 1995.
A China está a preparar a primeira aterragem tripulada na Lua até 2030, numa altura em que se intensifica a competição com os Estados Unidos na exploração espacial.
A agência espacial norte-americana NASA pretende levar novamente astronautas à superfície lunar em 2028, dois anos antes da meta estabelecida por Pequim.
*com Lusa