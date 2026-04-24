Militar dos EUA acusado de usar informações confidenciais da captura de Maduro para lucrar 400 mil dólares em apostas online

Um militar das forças especiais dos EUA que esteve envolvido na operação militar para capturar o antigo presidente venezuelano Nicolás Maduro foi acusado de usar informações confidenciais sobre a missão para ganhar mais de 400 mil dólares numa aposta online.Este caso foi divulgado esta quinta-feira, 23 de abril, pelo Ministério Público Federal de Nova Iorque, que revelam ter Gannon Ken Van Dyke, assim se chama o militar que participou da operação em janeiro, usou o seu acesso a informações confidenciais para ganhar dinheiro no site de apostas Polymarket.O militar foi acusado pelo Departamento de Justiça pelo uso indevido de informações governamentais confidenciais, por furto de informações governamentais não públicas, por fraude de commodities, por fraude eletrónica e transação monetária ilegal. Van Dyke, de 38 anos, pode agora ser condenado a uma pena prisão, uma vez que violou os acordos de confidencialidade que assinou, segundo os quais prometia não divulgar “informações classificadas ou sensíveis” relacionadas com as operações. Os procuradores dizem que o militar do Exército usou essas informações para fazer uma série de apostas sobre a saída de Maduro do poder até 31 de janeiro de 2026.O diretor do FBI, Kash Patel, confirmou numa publicação nas redes sociais "um soldado americano supostamente aproveitou-se da sua posição para lucrar com uma operação militar legítima". .Maduro está numa prisão descrita como “inferno na terra” e arrisca perpétua.P&R - O que é que a 6.ª Emenda da Constituição dos EUA tem a ver com o caso de Maduro?