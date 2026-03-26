Nicolás Maduro e a mulher no momento em que foram levados para o tribunal de Nova Iorque, a 5 de janeiro.
Nicolás Maduro e a mulher no momento em que foram levados para o tribunal de Nova Iorque, a 5 de janeiro.EPA/Stringer
Internacional

P&R - O que é que a 6.ª Emenda da Constituição dos EUA tem a ver com o caso de Maduro?

Ex-presidente venezuelano e a mulher, detidos numa operação militar a 3 de janeiro e acusados de vários crimes ligados ao narcotráfico, voltam esta quinta-feira (26 de março) a ser presentes ao juiz
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Internacional
Venezuela
Nicolás Maduro
edição impressa
Cilia Flores

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt