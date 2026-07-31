Migrações: 19 mortos na fronteira de Ceuta onde situação continua tensa

Pelo menos 19 pessoas morreram afogadas desde quinta-feira, 30 de julho, ao tentarem entrar na cidade espanhola de Ceuta desde Marrocos, com a situação nesta fronteira a continuar a ser tensa ao início da manhã desta sexta-feira.Segundo fontes policiais espanholas, aumentou para 19 o número de corpos retirados do mar em Ceuta desde quinta-feira, quando mais de 40 mil pessoas - uma fonte citada pela agência de notícias EFE disse que as primeiras estimativas das forças de segurança espanholas apontam mesmo para 49 mil pessoas - avançaram para a fronteira desde o lado de Marrocos para passar ou tentar passar para o enclave espanhol a nado, a pé ou saltando a vedação que existe entre os dois territórios.. Meios de comunicação social espanhóis com jornalistas no local relataram que o dispositivo policial nos dois lados da fronteira naqueles momentos não conseguiu travar a avalanche de pessoas.Como aconteceu durante a madrugada, esta sexta-feira de manhã continuavam a cruzar a fronteira "numerosas pessoas", escreve a agência Europa Press, e as ruas da cidade de Ceuta "amanheceram com centenas de jovens migrantes a dormir nas ruas enquanto continua a chegada irregular desde Marrocos", descreveu o jornal El Pais.Segundo a agência de notícias EFE, o movimento na fronteira está porém a ser agora nos dois sentidos, com "centenas de migrantes" que entraram em Ceuta a começarem também, esta sexta-feira de manhã, "a regressar a Marrocos pelo mesmo ponto onde entraram", junto ao pontão fronteiriço na zona de El Tarajal.. "De forma paralela, continuam a entrar na cidade pequenos grupos de pessoas pelo mesmo local, cruzando-se no caminho com os que abandonam Ceuta em direção a Marrocos", segundo a EFE.A mesma agência testemunhou, no lado de Marrocos, na cidade de Fnideq, "confrontos violentos" perto da fronteira com Ceuta envolvendo centenas de pessoas que tentavam cruzar para o lado espanhol."Grupos de pessoas tentaram forçar a vedação e lançavam pedras contra as forças de segurança mobilizadas para a zona", segundo a EFE.. Nem as autoridades de Espanha nem as de Marrocos avançaram números sobre a quantidade de pessoas que cruzou desde quinta-feira para Ceuta, embora vários meios de comunicação estejam dar estimativas e a considerarem que é a maior crise nesta fronteira desde 2021.O Governo de Espanha anunciou na quinta-feira o envio de Forças Armadas para apoiar a Guarda Civil em Ceuta na "manutenção da segurança na cidade", assim como um reforço de meios das forças de segurança.. Segundo os meios de comunicação no local, o exército espanhol está já a colocar tanques no acesso à cidade, junto à fronteira com Marrocos, na zona de El Tarajal.O primeiro‑ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o ministro do Interior, Fernando Grande‑Marlaska, vão também à cidade esta sexta-feira.Em 2021, perto de 10.000 migrantes entraram em Ceuta em apenas dois dias, após uma alegada flexibilização dos controlos por Rabat, na sequência da hospitalização em Espanha do líder da Frente Polisário, o movimento que luta pela independência do território do Saara Ocidental, ocupado por Marrocos desde 1975.No outro enclave espanhol no norte de África, a cidade de Melilla, centenas de pessoas tentaram também cruzar ilegalmente a fronteira desde Marrocos e as autoridades fecharam totalmente a passagem entre os dois territórios durante a madrugada.Segundo a Rádio Nacional de Espanha (RNE), entre 300 e 400 pessoas conseguiram entrar em Melilla a nado na quinta-feira, mas a situação é agora calma..Crise migratória: milhares de imigrantes cruzam ilegalmente fronteira entre Marrocos e Ceuta. Por outro lado, ficaram retidos em território espanhol cerca de 500 carros de imigrantes marroquinos na Europa, que estavam a regressar ao país para as férias de verão.O Governo de Espanha anunciou na quinta-feira o envio de Forças Armadas para apoiar a Guarda Civil em Ceuta na "manutenção da segurança na cidade", assim como um reforço de meios das forças de segurança.Segundo a agência Europa Press, o exército espanhol está já a colocar tanques no acesso à cidade, junto à fronteira com Marrocos, na zona de El Tarajal.O primeiro‑ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o ministro do Interior, Fernando Grande‑Marlaska, vão também à cidade esta sexta-feira.Por seu lado, as autoridades marroquinas endureceram os controlos para diminuir a pressão sobre a fronteira.Os dois governos asseguraram na quinta-feira estar a haver boa cooperação bilateral nesta crise, que ambos atribuem a uma operação de redes de tráfico humano.