Metsola proíbe diplomatas do Irão de entrar nas instalações do Parlamento Europeu

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, decidiu esta segunda-feira, 12 de janeiro, proibir diplomatas e outros representantes do Irão de entrar nas instalações da assembleia europeia, vincando que a instituição “não contribuirá para legitimar” o atual regime iraniano.“Enquanto o corajoso povo do Irão continua a lutar pelos seus direitos e pela sua liberdade, tomei hoje a decisão de proibir todo o pessoal diplomático e quaisquer outros representantes da República Islâmica do Irão de entrar nas instalações do Parlamento Europeu”, anunciou a presidente da instituição através da rede social X.“Esta assembleia não contribuirá para legitimar este regime que se mantém através da tortura, da repressão e do assassinato”, adiantou Roberta Metsola, numa altura em que se regista uma onda de protestos motivada pelo descontentamento com a situação económica, a falta de liberdades civis e a repressão social e política, que já resultou em centenas de mortos, feridos e detidos..Na terça-feira, 13, os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia (UE) vão debater a situação no Irão numa reunião extraordinária em Bruxelas, depois de a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, ter admitido novas sanções ao regime de Teerão.A Comissão Europeia admitiu esta segunda-feira propor novas sanções “mais severas” contra as autoridades do Irão, que teriam de ser aprovadas por unanimidade pelos Estados-membros do bloco europeu, perante a “repressão violenta” das manifestações que abalam o país.“Estamos preparados para propor novas sanções, mais severas, perante a repressão violenta das manifestações. É uma decisão que precisaria de ser aprovada pelo Estados-membros por unanimidade”, afirmou o porta-voz da Comissão Europeia para os Assuntos Externos e Política de Segurança, Anouar El Anouni, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas.O porta-voz recordou que a UE já impôs sanções contra personalidades iranianas responsáveis por “violações graves dos direitos humanos no país” e afirmou que a Comissão Europeia manifesta “total solidariedade” com o povo iraniano.“Estão a pôr a sua vida em risco e é absolutamente inaceitável que pessoas que estão a manifestar-se pacificamente, em defesa da sua liberdade, estejam a ser detidas e mortas. É completamente inaceitável”, disse, por sua vez, a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho..Irão diz que protestos tornaram-se violentos "para dar uma desculpa" aos EUA para intervir. Teerão "quer negociar", diz Trump. Os protestos no Irão intensificaram-se no final de dezembro passado, impulsionados pelo agravamento da crise económica, pela elevada inflação e pelo descontentamento generalizado com o regime iraniano e a falta de liberdades civis.As manifestações espalharam-se por várias cidades e têm sido duramente reprimidas pelas forças de segurança, com recurso a força letal.Organizações de direitos humanos relatam centenas de mortos, milhares de feridos e detenções em massa, embora os números exatos sejam difíceis de confirmar devido a cortes no acesso à Internet e à censura estatal, o que tem gerado ampla condenação internacional.Segundo dados da organização não-governamental norte-americana Human Rights Activists News Agency (HRANA), pelo menos 538 pessoas morreram.Também foram registadas manifestações em países estrangeiros em solidariedade com as reivindicações do povo iraniano.Além das vítimas mortais, os protestos resultaram na detenção de 10.675 pessoas, incluindo 160 menores de idade e 52 estudantes, indicou ainda a HRANA. .Dois portugueses pediram ajuda para sair do Irão devido à violência.Quem poderá assumir o poder no Irão se o regime dos ‘ayatollahs’ cair?