Merz recebe Lula com honras militares em Hanover em visita com foco económico

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, que na terça-feira visita Portugal, foi recebido este domingo (19) com honras militares no Palácio de Herrenhausen, em Hanover, região central da Alemanha, pelo chanceler alemão Friedrich Merz.No início de uma visita de dois dias com foco económico, a agenda divulgada prevê que Merz e Lula se reúnam no terraço do palácio neobarroco de Herrenhausen.Durante este encontro bilateral, Lula e Merz deverão avaliar o estado das relações germano-brasileiras, caracterizadas por fortes laços económicos, que os líderes desejam reforçar, de acordo com a agenda.A visita à Alemanha coincide com a Feira de Hanover, de que o Brasil é o país convidado, e o Presidente brasileiro e sua delegação realizarão consultas com o governo alemão. Quinze ministros foram convidados para estas consultas: sete do governo brasileiro e oito do governo alemão.O governo alemão indicou que os temas a serem abordados nas consultas incluem o acordo de livre comércio UE-Mercosul, que entrará em vigor provisoriamente em maio, além do comércio de matérias-primas, cooperação em defesa, digitalização e inovação.A visita do Presidente brasileiro a Hanover ocorre na sequência de um convite feito por Merz a Lula no final de novembro, durante a COP30, realizada na cidade brasileira de Belém.O chanceler convidou então o chefe de Estado da maior economia da América Latina para o acompanhar na Feira de Hanover, considerada uma das principais exposições industriais do mundo.A 79.ª edição deste ano do evento industrial internacional conta com mais de 150 países representados por 3.000 expositores.O Brasil é o país convidado, tendo aproximadamente 2.700 metros quadrados no recinto da feira, com 300 empresas brasileiras e cerca de 140 ‘stands’.Após a receção e reunião no Palácio de Herrenhausen, Merz e Lula seguirão para o recinto da feira para conhecer as instalações.O dia deverá encerrar com um jantar de trabalho com representantes do mundo empresarial.Na terça-feira, também o Presidente da República de Portugal, António José Seguro, vai receber em Lisboa o Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. .Lula chega a Portugal com finalização do acordo entre Mercosul e União Europeia como meta.Lula pede a Trump, Putin, Xi Jinping, Macron e Starmer para “pararem com loucura da guerra”