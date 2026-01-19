Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Menina de seis anos é a única sobrevivente de família de cinco pessoas que tinha ido ver o jogo do Real Madrid
Família Zamorano, da província de Huelva, viajou para a capital para assistir ao jogo do Real Madrid frente ao Levante e ao musical "Rei Leão". Estavam de volta a casa quando se deu o acidente.
David Pereira
Uma menina de seis anos foi a única sobrevivente de uma família de cinco pessoas de Punta Umbria no acidente que envolveu o descarrilamento de dois comboios no sul de Espanha, no domingo.

Segundo o El Mundo, a família Zamorano, da província de Huelva, havia viajado para a capital para assistir ao jogo do Real Madrid frente ao Levante, no sábado, e ao musical "Rei Leão". Estavam de regresso a casa quando se deu o acidente.

De acordo com o El País, a menina oi encontrada a vaguear nos destroços do comboio Alvia, por dois profissionais das operações de resgate.

Foi a avó, que tinha ido à estação de Huelva saber mais informações sobre os familiares, quem inicialmente revelou à imprensa que a criança tinha sido encontrada.

"Só sabemos que a menina, de seis anos, está sob custódia da Guarda Civil, mas dos outros quatro membros da família não nos souberam dizer nada", lamentou a avó, desesperada e em lágrimas, ao ABC.

Entretanto, soube-se mais informações sobre os familiares da menina: tanto o pai, Pepe Zamorano; como a mãe, Cristina Alvarez; o irmão, Pepe Zamorano; e o primo, Félix Zamorano, estão entre as mais de 40 vítimas mortais.

O ABC dá conta que a família, que vivia na localidade de Aljaraque, era “muito conhecida” em Punta Umbria, a 15 quilómetros, de onde eram naturais. Eram proprietários da loja de roupa Moda Infantil La Flamenca.

O alcaide de Punta Umbria, José Carlos Hernández Cansino, declarou três dias de luto, sublinhando, numa publicação no Facebook, que a localidade está a viver o momento “com profunda consternação e dor“.

Paralelamente, o autarca de Aljaraque, Adrian Cano, revelou, numa publicação no site do município, já ter apresentado as condolências aos familiares dos Zamorano.

O acidente ferroviário ocorreu por volta das 19:45 de domingo (18:45 em Lisboa), no município de Adamuz e envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo (que tinha saído de Málaga e tinha como destino Madrid), e outro da empresa pública Renfe (que seguia em sentido contrário, desde Madrid para Huelva, perto da fronteira com Portugal, no Algarve).

Os três últimos vagões do comboio Iryo descarrilaram e invadiram outra via onde circulava o comboio da Renfe, num local conhecido como o apeadeiro de Adamuz, onde existe uma "subestação" de manutenção da linha e onde há um ponto de mudança de agulhas.

O comboio da companhia Iryo, que tinha partido de Málaga às 18:40 de domingo com destino a Puerta de Atocha (Madrid) com perto de 70 pessoas a bordo, descarrilou e três vagões invadiram a via contígua, pela qual circulava, nesse mesmo momento, outro comboio da Renfe com destino a Huelva, que também descarrilou.

Os vagões do comboio da Iryo colidiram com os dois primeiros vagões do comboio da Renfe, que foram projetados e caíram por um aterro de cerca de quatro metros.

O Governo espanhol decretou esta segunda-feira três dias de luto nacional, de terça-feira a quinta-feira, anunciou o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

