Menina de seis anos é a única sobrevivente de família de cinco pessoas que tinha ido ver o jogo do Real Madrid

Uma menina de seis anos foi a única sobrevivente de uma família de cinco pessoas de Punta Umbria no acidente que envolveu o descarrilamento de dois comboios no sul de Espanha, no domingo.Segundo o El Mundo, a família Zamorano, da província de Huelva, havia viajado para a capital para assistir ao jogo do Real Madrid frente ao Levante, no sábado, e ao musical "Rei Leão". Estavam de regresso a casa quando se deu o acidente.De acordo com o El País, a menina oi encontrada a vaguear nos destroços do comboio Alvia, por dois profissionais das operações de resgate.Foi a avó, que tinha ido à estação de Huelva saber mais informações sobre os familiares, quem inicialmente revelou à imprensa que a criança tinha sido encontrada."Só sabemos que a menina, de seis anos, está sob custódia da Guarda Civil, mas dos outros quatro membros da família não nos souberam dizer nada", lamentou a avó, desesperada e em lágrimas, ao ABC. Entretanto, soube-se mais informações sobre os familiares da menina: tanto o pai, Pepe Zamorano; como a mãe, Cristina Alvarez; o irmão, Pepe Zamorano; e o primo, Félix Zamorano, estão entre as mais de 40 vítimas mortais.O ABC dá conta que a família, que vivia na localidade de Aljaraque, era “muito conhecida” em Punta Umbria, a 15 quilómetros, de onde eram naturais. Eram proprietários da loja de roupa Moda Infantil La Flamenca.O alcaide de Punta Umbria, José Carlos Hernández Cansino, declarou três dias de luto, sublinhando, numa publicação no Facebook, que a localidade está a viver o momento “com profunda consternação e dor“..Paralelamente, o autarca de Aljaraque, Adrian Cano, revelou, numa publicação no site do município, já ter apresentado as condolências aos familiares dos Zamorano..O acidente ferroviário ocorreu por volta das 19:45 de domingo (18:45 em Lisboa), no município de Adamuz e envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo (que tinha saído de Málaga e tinha como destino Madrid), e outro da empresa pública Renfe (que seguia em sentido contrário, desde Madrid para Huelva, perto da fronteira com Portugal, no Algarve).Os três últimos vagões do comboio Iryo descarrilaram e invadiram outra via onde circulava o comboio da Renfe, num local conhecido como o apeadeiro de Adamuz, onde existe uma "subestação" de manutenção da linha e onde há um ponto de mudança de agulhas.O comboio da companhia Iryo, que tinha partido de Málaga às 18:40 de domingo com destino a Puerta de Atocha (Madrid) com perto de 70 pessoas a bordo, descarrilou e três vagões invadiram a via contígua, pela qual circulava, nesse mesmo momento, outro comboio da Renfe com destino a Huelva, que também descarrilou.Os vagões do comboio da Iryo colidiram com os dois primeiros vagões do comboio da Renfe, que foram projetados e caíram por um aterro de cerca de quatro metros.O Governo espanhol decretou esta segunda-feira três dias de luto nacional, de terça-feira a quinta-feira, anunciou o primeiro-ministro, Pedro Sánchez..Junta dos carris partida terá causado acidente ferroviário em Espanha. Dois portugueses estão bem de saúde.Espanha de luto após acidente ferroviário: “Vamos descobrir a verdade”, diz Sánchez