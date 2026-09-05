Membros do Governo sérvio e militares homenageiam criminoso de guerra Ratko Mladic. União Europeia condena

Cerca de 300 pessoas assistiram à cerimónia num local militar em Belgrado, organizada por uma associação de generais do exército sérvio que ainda estão ativos ou reformados, relatou a agência AFP. Ex-soldados, o filho Darko Mladic e outros membros da família estavam presentes.

O ministro da Justiça sérvio, Nenad Vujic, o presidente da entidade sérvia da Bósnia, a Republika Srpska (RS), Sinisa Karan, e dois ministros sérvios da Bósnia também estiveram presentes.

Dezenas de apoiantes de Ratko Mladic reuniram-se em frente à Casa do Exército Sérvio no centro de Belgrado, mas tiveram de permanecer no exterior. Alguns agitavam bandeiras ou usavam t-shirts com uma fotografia de Mladic em uniforme de guerra, com a inscrição "Herói Sérvio".

Durante a cerimónia, oradores elogiaram o papel de Mladic durante a guerra na Bósnia e na Croácia, descrevendo-o como uma "figura proeminente, tanto como homem como soldado".

As atrocidades cometidas durante a guerra sob o comando de Ratko Mladic valeram-lhe a alcunha de "carniceiro da Bósnia" na imprensa internacional.

Foi condenado em Haia por genocídio pelo seu papel no massacre de Srebrenica em julho de 1995, o pior massacre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que ceifou a vida a cerca de oito mil homens e rapazes muçulmanos.

Apesar das condenações, ainda é considerado um herói por alguns sérvios, especialmente na Republika Srpska, onde a sua morte foi marcada por vigílias e comícios.

A receção que as autoridades sérvias promoveram aos restos mortais de Ratko Mladic foi condenada pela União Europeia, que criticou a “glorificação” de um criminoso de guerra.

A comissária europeia responsável pelo processo de alargamento, Marta Kos, cancelou na sexta-feira a visita que tinha prevista a este país, candidato à adesão à UE desde 2012, embora as autoridades mantenham proximidade em relação à Rússia.

“Ratko Mladic foi condenado por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A glorificação em torno da sua morte é incompatível com os valores sobre os quais a UE foi construída”, e esses valores “são inegociáveis”, escreveu a representante do executivo comunitário numa mensagem publicada nas redes sociais.

O Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, um político nacionalista e próximo de Moscovo, classificou a posição da UE “estúpida, como de costume”.

“A explicação foi muito breve, mas estúpida, como de costume. Fala da 'glorificação' do general Ratko Mladic, mas não diz quem glorificou o que quer que seja”, afirmou o líder sérvio à imprensa, segundo a radiotelevisão pública RTS.