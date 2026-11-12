Medicamentos como Ozempic e Wegovy terão alerta nos EUA para perda de visão

Os medicamentos usados para a diabetes e perda de peso, como Ozempic e Wegovy, vão passar a ter nos Estados Unidos um alerta sobre um efeito secundário raro que pode levar à perda de visão, anunciaram as autoridades norte-americanas.

A Food and Drug Administration (FDA) revelou que o risco será incluído na bula de todos os medicamentos da classe GLP-1, fármacos de grande sucesso utilizados no tratamento da obesidade, diabetes e diversas outras condições médicas.

Esta categoria abrange cerca de uma dúzia de medicamentos, disponíveis na forma injetável ou em comprimidos.

Este problema ocular, conhecido como neuropatia ótica isquémica anterior, pode causar perda significativa da visão.

Segundo a FDA, o problema — relatado em associação a todos os medicamentos da classe GLP-1 — ocorre devido à redução do fluxo sanguíneo para o nervo ótico, embora a causa subjacente ainda não seja totalmente compreendida.

Cientistas da FDA começaram a investigar esta questão após a publicação de um estudo médico em 2024, que associou a condição a certos pacientes que usavam semaglutida, o princípio ativo do Ozempic.

Uma análise da FDA, que examinou mais de 125 ensaios clínicos, constatou que o problema ocorreu em aproximadamente seis a cada 100.000 pacientes que utilizaram um medicamento da classe GLP-1 por pelo menos um ano.

A taxa observada em pessoas que tomaram um placebo ou outros tipos de medicamentos para reduzir a glicose foi inferior a quatro por 100.000, informou a agência.

A FDA também identificou relatos deste problema no seu sistema eletrónico de monitorização de eventos adversos e efeitos colaterais relacionados com medicamentos.

De acordo com a FDA, os sintomas incluem visão turva, pontos cegos, distorção nas cores e outros distúrbios visuais.

Em Portugal, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde recebeu este ano, em média, uma notificação por dia de suspeitas de reações adversas a estes medicamentos, como vómitos, diarreia e queda de cabelo.