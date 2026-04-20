Mãe e seis filhos morrem em explosão em casa nos Estados Unidos (com vídeo)

Uma mãe e seis filhos com idades entre os três e os 11 anos morreram este domingo, 19 de abril, na sequência de uma explosão e consequente incêndio numa casa em Lamar Township, no condado de Clinton, na região central do estado norte-americano da Pensilvânia, informaram esta segunda-feira as autoridades.Os bombeiros confirmaram que sete pessoas estavam presas no local mas não conseguiram entrar no edifício envolto em chamas, informou a polícia estadual em comunicado.A mãe, Sarah Stolzfus, tinha 34 anos. Os seus seis filhos eram quatro rapazes de três, cinco, 10 e 11 anos e quatro raparigas com seis e oito anos.A causa da explosão está a ser investigada. Segundo a polícia, uma fuga de gás propano no interior da casa poderá ter causado a explosão e o incêndio.As autoridades salientaram que os tanques de gás exteriores não explodiram e não contribuíram para a explosão e o incêndio.Uma vizinha disse à estação WNEP-TV que estava a tomar o pequeno-almoço quando ouviu "um estrondo" e viu as chamas. "Ouvi um estrondo e senti-o. Levantei-me, olhei pela janela e vi as chamas através dos vidros. Corri para fora e, num minuto, a casa estava completamente envolta em chamas", narrou, dando conta que a família tinha-se mudado para aquela casa há poucos meses.