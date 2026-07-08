Le Pen, com Bardella ao lado, tira selfies com apoiantes no mercado de La Flèche.
Le Pen, com Bardella ao lado, tira selfies com apoiantes no mercado de La Flèche.Foto: X do Rassemblement National
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Marine Le Pen lança campanha sob o lema “Para França, o Renascimento”

Um dia após o tribunal abrir caminho à sua candidatura, a líder parlamentar do Reagrupamento Nacional esteve com Jordan Bardella no mercado de La Flèche, departamento de Sarthe.
Helena Tecedeiro
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