Le Pen confirmou que fará uma dupla “complementar e sólida” com Jordan Bardella, ou seja, que o escolheria para primeiro-ministro, caso seja eleita.
Le Pen confirmou que fará uma dupla “complementar e sólida” com Jordan Bardella, ou seja, que o escolheria para primeiro-ministro, caso seja eleita. EPA/Mohammed Badra
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Marine Le Pen contradiz-se e avança como candidata

A líder de facto da extrema-direita pode ser obrigada a usar pulseira eletrónica durante a campanha para as eleições presidenciais. Um cenário que recusou há dias.
César Avó
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