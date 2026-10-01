O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, visita Lisboa na próxima semana, no final de uma viagem, entre 5 e 8 de outubro, que o vai levar também à Islândia e à Grécia, anunciou a diplomacia de Washington.

Em comunicado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos indicou que, durante a deslocação a Lisboa, o chefe da diplomacia norte-americana pretende “reunir-se com as autoridades portuguesas e avançar na cooperação em matéria de defesa, economia e tecnologia”.

A viagem aos três países europeus começa em Reiquiavique, onde o chefe da diplomacia da administração Trump vai “discutir a colaboração económica e de segurança” entre a Islândia e os Estados Unidos (EUA).

Depois segue para Atenas para liderar a delegação norte-americana na sexta edição do Diálogo Estratégico EUA-Grécia, “que se centra na cooperação em matéria de defesa e segurança energética”.