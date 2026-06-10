Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.
Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.EPA/Sean Gallup
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Dia de Portugal: Marco Rubio destaca "amizade forte" e "parceria sólida" entre EUA e Portugal

O secretário de Estado dos EUA lembra que mais de 1,3 milhões de norte-americanos têm ascendência portuguesa e destaca "progresso notável" na relação bilateral.
Susana Salvador
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O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, felicitou os portugueses pelo Dia de Portugal, um país que reconhece como um dos parceiros "mais antigos e sólidos" dos EUA.

"A amizade entre as nossas nações mantém-se forte", escreveu numa mensagem partilhada no site do Departamento de Estado e pela Embaixada dos EUA em Lisboa por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

"Enquanto os Estados Unidos se preparam para celebrar os 250 anos de independência no próximo mês, reconhecemos Portugal como um dos nossos mais antigos e sólidos parceiros. O seu apoio durante a fundação da nossa nação forjou uma amizade que só se aprofundou com o tempo", lê-se na mensagem.

Rubio lembra ainda o "progresso notável" na relação bilateral ao longo do último ano, com uma parceria entre a Guarda Nacional do Illinois e as Forças Armadas Portuguesas, "que irá reforçar a nossa cooperação militar".

"Portugal tornou-se um Estado signatário oficial dos Acordos de Artemis", lembra ainda o secretário de Estado, referindo-se ao quadro de princípios que visam a exploração e a utilização civil do espaço, com enfoque na segurança, na sustentabilidade e na cooperação internacional. 

"E lançámos o Fórum de CEOs EUA-Portugal, aprofundando as nossas ligações comerciais e impulsionando o crescimento económico na área da tecnologia e inovação digital", acrescentou.

Marco Rubio lembrou ainda os mais de 1,3 milhões de americanos que "reivindicam ascendência portuguesa, incluindo muitos com fortes laços açorianos", reiterando que "a nossa parceria deriva a sua força não só de interesses comuns, mas também dos laços entre os nossos povos".

"A amizade entre as nossas nações mantém-se forte e desejamos tudo de bom à comunidade portuguesa de todo o mundo para o próximo ano", concluiu.

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