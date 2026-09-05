Manifestação em Magdeburgo, em véspera de eleições na Saxónia-Anhalt.
Manifestação em Magdeburgo, em véspera de eleições na Saxónia-Anhalt.Foto: Clemens Bilan/EPA
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Manifestação pela democracia na véspera de eleições regionais no leste da Alemanha

Milhares convergiram para a catedral de Magdeburgo em defesa da democracia. Partido Alternativa para a Alemanha (AfD) poderá vencer as eleições na Saxónia-Anhalt neste domingo.
DN/Lusa
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Alguns milhares de pessoas manifestaram-se este sábado na cidade alemã de Magdeburgo pela "democracia", na véspera da eleição na Saxónia-Anhalt (leste), onde a extrema-direita poderá ter uma vitória histórica.

Organizado pelo coletivo de associações "Saxónia-Anhalt. Aberto ao mundo", este evento reuniu pessoas de todas as idades, que convergiram para a catedral desta antiga cidade da República Democrática Alemã (RDA), numa iniciativa acompanhada por discursos e concertos, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Magdeburgo, em véspera de eleições na Saxónia-Anhalt.
Magdeburgo, em véspera de eleições na Saxónia-Anhalt.Foto: Clemens Bilan

Alguns agitavam bandeiras arco-íris ou cartazes proclamando "mais amor, menos ódio", "uma vida melhor sem nazis" ou que "a batata também é de origem estrangeira".

A Alternativa para a Alemanha (AfD), um partido anti-imigrantes e próximo de Moscovo que apoia o Presidente norte-americano, Donald Trump, deverá vencer as eleições neste estado regional de 2,1 milhões de habitantes, segundo as sondagens.

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A caminho da maioria na Saxónia-Anhalt, AfD vê estado como um tubo de ensaio para a Alemanha

A AfD pretende assumir a liderança deste estado, o que seria um acontecimento sem precedentes na Alemanha desde 1945, mas não é seguro que obtenha a maioria absoluta que lhe garantiria o poder.

Até agora, todos os partidos descartaram governar com a extrema-direita, com exceção do partido pró-russo de esquerda BSW, cujos membros estão divididos nesta questão.

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