Manifestação pela democracia na véspera de eleições regionais no leste da Alemanha

Alguns milhares de pessoas manifestaram-se este sábado na cidade alemã de Magdeburgo pela "democracia", na véspera da eleição na Saxónia-Anhalt (leste), onde a extrema-direita poderá ter uma vitória histórica.

Organizado pelo coletivo de associações "Saxónia-Anhalt. Aberto ao mundo", este evento reuniu pessoas de todas as idades, que convergiram para a catedral desta antiga cidade da República Democrática Alemã (RDA), numa iniciativa acompanhada por discursos e concertos, noticiou a agência France-Presse (AFP).