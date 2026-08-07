Extrema-direita alemã dispara nas sondagens

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), principal força da oposição no país, lidera confortavelmente as últimas sondagens e aumentou a margem relativamente aos conservadores do chanceler Friedrich Merz.Numa sondagem do instituto Infratest dimap, publicada quinta-feira pelo grupo audiovisual ARD, a AfD, que tinha obtido um resultado histórico de 20,8% nas últimas eleições legislativas de fevereiro de 2025, ganha um ponto, alcançando 28% das intenções de voto, o seu melhor resultado até hoje neste barómetro político.Assim, o partido anti-imigração conta com sete pontos de vantagem sobre o bloco conservador CDU/CSU (21%), que perde um ponto e se aproxima do seu pior resultado.Os ecologistas (15%) lideram a esquerda, à frente dos sociais-democratas (12%) - aliados dos conservadores no governo - e da esquerda radical (11%).Para a sondagem, a Infratest dimap entrevistou 1.300 pessoas com direito de voto, entre segunda e quarta-feira.Outras duas sondagens publicadas na terça-feira deram os mesmos valores e a mesma vantagem para a extrema-direita sobre a direita.No próximo mês, realizam-se três eleições regionais na parte leste do país, bastião eleitoral da AfD, que espera pela primeira vez liderar um governo regional (Land), na Saxónia-Anhalt, apesar do "cordão sanitário" decretado pelos outros partidos contra si.Merz regista uma impopularidade recorde após quinze meses no poder, sendo aprovado por apenas 14% dos inquiridos (um ponto acima do do mês anterior) e desaprovado por 84%. A satisfação geral em relação ao governo mantém-se nos níveis mais baixos (13%).A remodelação do governo, decidida no final de julho pelo chanceler na sequência da demissão do líder do seu grupo parlamentar, Jens Spahn, devido a uma polémica sobre a gestação de substituição, gerou descontentamento dentro do próprio partido, em particular com a demissão do ministro dos Transportes.O líder dos conservadores prometeu melhor comunicação na forma e no conteúdo, "um novo impulso" e "uma nova dinâmica".