Mais de 40 feridos em colisão de comboios em Praga
Pelo menos 46 pessoas sofreram ferimentos na sequência da colisão de dois comboios na manhã desta terça-feira, 17 de novembro, perto da principal estação ferroviária de Praga, na República Checa.
De acordo com as mais recentes informações, as operações de resgate já estão terminadas, estando no local inspetores ferroviários e investigadores para averiguar o que poderá ter causado o acidente.
As imagens partilhadas pela própria polícia nas redes sociais mostra como ficaram as duas composições que colidiram, bem como as operações de resgate dos feridos.
Segundo os serviços de emergência, citados pela radio Prague Internacional, 46 pessoas ficaram feridas na colisão, quatro delas em estado crítico, 12 com ferimentos menos graves e cerca de 30 tiveram ferimentos ligeiros.
O Ministro dos Transportes, Ivan Bednárik, descreveu a colisão como um incidente muito grave.