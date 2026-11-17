Pelo menos 46 pessoas sofreram ferimentos na sequência da colisão de dois comboios na manhã desta terça-feira, 17 de novembro, perto da principal estação ferroviária de Praga, na República Checa.

De acordo com as mais recentes informações, as operações de resgate já estão terminadas, estando no local inspetores ferroviários e investigadores para averiguar o que poderá ter causado o acidente.

As imagens partilhadas pela própria polícia nas redes sociais mostra como ficaram as duas composições que colidiram, bem como as operações de resgate dos feridos.