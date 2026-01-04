Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mais 16 vítimas do incêndio em bar na Suíça identificadas
ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA
Internacional

Mais 16 vítimas do incêndio em bar na Suíça identificadas

Morreram 40 pessoas na tragédia da noite de passagem de ano, 24 delas já foram identificadas. Uma portuguesa, originária de Santa Maria da Feira, estará desaparecida.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A polícia suíça identificou mais 16 vítimas do incêndio da véspera de Ano Novo em Crans-Montana, elevando o número de vítimas confirmadas para 24, de um total de 40 mortos.

Em comunicado, a polícia também informou que os corpos das vítimas recém-identificadas já foram entregues às suas famílias.

Os corpos de 24 pessoas, entre as quais 11 menores e seis estrangeiros, foram identificados após o incêndio mortal num bar em Crans-Montana, na Suíça, na noite de Ano Novo, que causou 40 mortos e 119 feridos, anunciou este domingo, 4 de janeiro, a polícia cantonal do Valais.

Além dos oito suíços previamente identificados, as autoridades cantonais anunciaram a identificação de outros dez suíços (quatro mulheres e seis homens) com idades entre 14 e 31 anos, dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, um cidadão com dupla nacionalidade italiana e emiradense de 16 anos, um romeno de 18 anos e um turco de 18 anos.

Num comunicado, a polícia indica que também procedeu à devolução às famílias das vítimas identificadas, todas elas falecidas no sinistro que teve origem no bar “Le Constellation”.

A tarefa de identificação está a ser realizada pela Polícia Cantonal do Valais e pelo Instituto de Medicina Legal da Suíça.

Segundo o comunicado, está-se a trabalhar para identificar todas as vítimas, tanto as mortas como as feridas. A Polícia Cantonal do Valais publicará qualquer nova informação assim que estiver disponível.

No incêndio, 119 pessoas ficaram feridas, a maioria com queimaduras muito graves e extensas. Uma portuguesa, originária de Santa Maria da Feira, estará desaparecida. Todavia, não se conhecem ainda os contornos do seu desaparecimento e se este está relacionado com o incêndio na estação de esqui. Inicialmeente, o governo tinha indicado que havia ainda uma emigrante portuguesa ferida. No entanto, concluiu-se que esta não fora uma das vítimas da tragédia e estava no hospital de Sion devido a um “pequeno acidente doméstico”.

As autoridades indicaram que não fornecerão mais informações sobre as mortes por respeito à privacidade das vítimas e das suas famílias.

No sábado, 3, as autoridades suíças anunciaram a abertura de uma investigação criminal contra os dois gerentes franceses do bar, que são "acusados de homicídio por negligência, lesões corporais por negligência e incêndio por negligência".

Mais 16 vítimas do incêndio em bar na Suíça identificadas
Suíça abre investigação criminal contra donos de bar onde se deu tragédia de Ano Novo

A Suíça decretou um dia de luto nacional na próxima sexta-feira, 9 de janeiro.

Como sinal adicional de solidariedade nacional, todos os sinos das igrejas da Suíça tocarão às 14:00 locais (13:00 em Lisboa) quando começar a cerimónia em homenagem às vítimas do incêndio, que ocorreu num bar de Crans-Montana.

"Está também planeado um minuto de silêncio. Neste momento de reflexão, todas as pessoas na Suíça poderão prestar homenagem, a título pessoal, às vítimas da catástrofe", indicou o presidente suíço, Guy Parmelin.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, o incêndio poderá ter começado a partir de velas incandescentes que foram colocadas sobre garrafas de champanhe, incendiando o teto da sala na cave do estabelecimento.

Suíça

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt