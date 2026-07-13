Macron distribui cumprimentos após o seu tradicional discurso às Forças Armadas, na véspera do desfile militar do Dia da Bastilha.
Macron distribui cumprimentos após o seu tradicional discurso às Forças Armadas, na véspera do desfile militar do Dia da Bastilha.EPA / THOMAS PADILLA
Internacional

Macron diz que a França está pronta para defender a “liberdade e o Estado de Direito”

Na sua última mensagem às Forças Armadas na véspera do Dia da Bastilha, Macron referiu que a Europa está a tornar-se uma potência pronta a agir em unidade.
Ana Meireles
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