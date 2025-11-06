Lula na abertura da COP30: "É o momento de levar a sério os alertas da ciência"

O presidente brasileiro, Lula da Silva, disse esta quinta-feira (6 de novembro) que a COP30 que se realiza em Belém do Pará será a "COP da verdade", considerando que "é o momento de levar a sério os alertas da ciência" e avisando que "forças extremistas" estão a espalhar mentiras sobre as alterações climáticas para obter ganhos políticos. Lula discursou na abertura da Cúpula dos Líderes, que reúne mais de meia centena de chefes de Estado e de Governo e antecede o início oficial dos trabalhos da Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP30), que arranca na segunda-feira (10 de novembro)."As palavras ditas aqui serão bússola da jornada a ser percorrida pelas delegações", referiu o presidente brasileiro. "As convergências já são conhecidas. O nosso objetivo é enfrentar as divergências", reforçou Lula, considerando que para avançar é preciso superar "dois descompassos".O primeiro, indicou, é "a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real". E explicou que as pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas entendem o que é poluição. Ou podem não ser versadas em financiamento convencional ou misto, mas sabem que nada se faz sem recursos. "A participação da sociedade civil será crucial", reforçou Lula.O segundo "descompasso" é o "descasamento entre o contexto geopolítico e o aquecimento global". "Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção de recursos que deviam ser destinados para o enfrentamento do aquecimento global", disse, lembrando que "enquanto isso, a janela de oportunidades está se fechando. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que fraturam a nossa sociedade entre ricos e pobres. Será impossível contê-la sem superar as desigualdades entre nações"..Belém do Pará. Novos espaços e velhos problemas na COP da teimosia de Lula. Lula defendeu também a realização da COP30 em Belém do Pará, comparando a Amazónia à Bíblia. "Todo o mundo sabe que existe e cada um interpreta da sua forma", afirmou. "Queríamos que as pessoas viessem aqui ver o que é a Amazónia", não só conhecer a floresta, mas os seus povos, a sua cultura ou culinária.Guterres e a "linha vermelha" dos 1,5 graus"Uma falha moral e negligência mortal." Foi desta forma que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, descreveu o facto de o mundo não conseguir limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais.Discursando antes de Lula, Guterres classificou o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus como uma “linha vermelha” para um planeta habitável e instou os governantes a promover uma “mudança de paradigma fundamental” para que os efeitos da ultrapassagem desse limite possam ser minimizados.“Cada fração de grau a mais significa mais fome, mais deslocações, mais dificuldades económicas e mais vidas e ecossistemas perdidos. Cada ano acima de 1,5°C prejudicará as economias, aprofundará as desigualdades e infligirá danos irreversíveis – sendo os países em desenvolvimento, que menos contribuíram para isso, os mais afectados. Isto não é solidariedade. É uma falha moral – e negligência mortal”, disse.Guterres disse que a ONU "não vai desistir" da meta dos 1,5 graus..Trump, Xi ou Modi: ausências de peso na Cúpula de Líderes antes do arranque da COP30.Clima: Emissões na UE diminuíram 2,5% em 2024, diz a Agência Europeia.COP30. UE garante acordo sobre metas para 2040 após várias concessões