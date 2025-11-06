Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Lula da Silva com o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang.
Lula da Silva com o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang.EPA/ANDRE COELHO
Internacional

Lula na abertura da COP30: "É o momento de levar a sério os alertas da ciência"

Presidente brasileiro discursou na Cúpula dos Líderes, que antecede a Cimeira do Clima, que começa oficialmente na segunda-feira. Antes, discursou o secretário-geral da ONU, António Guterres.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

O presidente brasileiro, Lula da Silva, disse esta quinta-feira (6 de novembro) que a COP30 que se realiza em Belém do Pará será a "COP da verdade", considerando que "é o momento de levar a sério os alertas da ciência" e avisando que "forças extremistas" estão a espalhar mentiras sobre as alterações climáticas para obter ganhos políticos.

Lula discursou na abertura da Cúpula dos Líderes, que reúne mais de meia centena de chefes de Estado e de Governo e antecede o início oficial dos trabalhos da Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP30), que arranca na segunda-feira (10 de novembro).

"As palavras ditas aqui serão bússola da jornada a ser percorrida pelas delegações", referiu o presidente brasileiro.

"As convergências já são conhecidas. O nosso objetivo é enfrentar as divergências", reforçou Lula, considerando que para avançar é preciso superar "dois descompassos".

O primeiro, indicou, é "a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real". E explicou que as pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas entendem o que é poluição. Ou podem não ser versadas em financiamento convencional ou misto, mas sabem que nada se faz sem recursos.

"A participação da sociedade civil será crucial", reforçou Lula.

O segundo "descompasso" é o "descasamento entre o contexto geopolítico e o aquecimento global".

"Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção de recursos que deviam ser destinados para o enfrentamento do aquecimento global", disse, lembrando que "enquanto isso, a janela de oportunidades está se fechando. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que fraturam a nossa sociedade entre ricos e pobres. Será impossível contê-la sem superar as desigualdades entre nações".

Lula da Silva com o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang.
Belém do Pará. Novos espaços e velhos problemas na COP da teimosia de Lula

Lula defendeu também a realização da COP30 em Belém do Pará, comparando a Amazónia à Bíblia. "Todo o mundo sabe que existe e cada um interpreta da sua forma", afirmou. "Queríamos que as pessoas viessem aqui ver o que é a Amazónia", não só conhecer a floresta, mas os seus povos, a sua cultura ou culinária.

Guterres e a "linha vermelha" dos 1,5 graus

"Uma falha moral e negligência mortal." Foi desta forma que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, descreveu o facto de o mundo não conseguir limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais.

Discursando antes de Lula, Guterres classificou o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus como uma “linha vermelha” para um planeta habitável e instou os governantes a promover uma “mudança de paradigma fundamental” para que os efeitos da ultrapassagem desse limite possam ser minimizados.

“Cada fração de grau a mais significa mais fome, mais deslocações, mais dificuldades económicas e mais vidas e ecossistemas perdidos. Cada ano acima de 1,5°C prejudicará as economias, aprofundará as desigualdades e infligirá danos irreversíveis – sendo os países em desenvolvimento, que menos contribuíram para isso, os mais afectados. Isto não é solidariedade. É uma falha moral – e negligência mortal”, disse.

Guterres disse que a ONU "não vai desistir" da meta dos 1,5 graus.

Lula da Silva com o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang.
Trump, Xi ou Modi: ausências de peso na Cúpula de Líderes antes do arranque da COP30
Lula da Silva com o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang.
Clima: Emissões na UE diminuíram 2,5% em 2024, diz a Agência Europeia
Lula da Silva com o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang.
COP30. UE garante acordo sobre metas para 2040 após várias concessões
Alterações climáticas
Internacional
ONU
Brasil
Lula da Silva
António Guterres
COP30

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt