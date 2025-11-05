Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente brasileiro, Lula da Silva, numa plantação de açaí. Um alimento típico de Belém que conquistou o mundo.
O presidente brasileiro, Lula da Silva, numa plantação de açaí. Um alimento típico de Belém que conquistou o mundo.EPA/Sebastiao Moreira
Internacional

Belém do Pará. Novos espaços e velhos problemas na COP da teimosia de Lula

A dias da cimeira, a capital paraense ainda parecia um estaleiro de obras. Muitos acharam que era impossível estar pronta, mas Lula insistiu: “Não é possível falar da Amazónia sem pisar na Amazónia.”
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Brasil
Lula da Silva
Belém
edição impressa
COP30

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt