Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente brasileiro, Lula da Silva.
O presidente brasileiro, Lula da Silva.EPA/Sebastiao Moreira
Internacional

Trump, Xi ou Modi: ausências de peso na Cúpula de Líderes antes do arranque da COP30

EUA, China e Índia são os três maiores poluidores do mundo, mas líderes não vão ao Brasil, que mantém contudo otimismo quanto aos resultados.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Internacional
Brasil
Lula da Silva
Xi Jinping
Narendra Modi
Belém
edição impressa
COP30

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt