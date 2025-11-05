Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
COP30. UE garante acordo sobre metas para 2040 após várias concessões
EPA / STEPHANIE LECOCQ
Internacional

COP30. UE garante acordo sobre metas para 2040 após várias concessões

Com Eslováquia, Hungria e Polónia a votarem contra, o acordo foi alcançado. Visa reduzir as emissões de CO2 em 90% até 2040, em relação a 1990, diluindo objetivos com medidas de maior flexibilidade.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Os países da União Europeia (UE) chegaram esta quarta-feira, 5 de novembro, a um acordo político para reduzir as emissões de CO2 em 90% até 2040, em relação a 1990, embora diluindo os objetivos com medidas que concedem maior flexibilidade aos estados-membros.

O acordo foi alcançado por maioria qualificada após quase 24 horas de negociações, com a Eslováquia, a Hungria e a Polónia a votarem contra, de acordo com as posições expressas hoje na sessão pública do Conselho Europeu do Ambiente.

O acordo político permitirá também à UE atualizar os seus planos climáticos em preparação para a próxima conferência climática COP30, organizada pelas Nações Unidas em Belém, no Brasil.

A UE, que já deveria ter apresentado os seus planos climáticos atualizados à ONU 10 anos após o Acordo de Paris de 2015, compromete-se a reduzir as emissões de CO2 (dióxido de carbono) entre 66,25% e 72,5% até 2035, em comparação com os níveis de 1990 (um intervalo que, no limite superior, corresponde a 90% até 2040).

