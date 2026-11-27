Lula da Silva escolheu Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, um dos maiores bancos privados do Brasil, para comandar o Ministério das Finanças a partir de 2027. A decisão, confirmada na noite de quinta-feira, 26, representa uma aproximação do futuro governo ao mercado financeiro e à prioridade para o equilíbrio das contas públicas. A escolha foi recebida com entusiasmo pelos investidores mas provocou inquietação em setores da esquerda, que temem uma política económica distante dos compromissos sociais assumidos pelo presidente.

Trabuco, 75 anos, é um dos mais conhecidos executivos do sistema financeiro brasileiro. Nascido em Marília, no interior de São Paulo, começou a trabalhar no Bradesco aos 17 anos, em 1969, e construiu toda a carreira no banco. Ao longo de mais de cinco décadas, passou por diferentes áreas da instituição, incluindo a seguradora Bradesco Vida e Previdência, até chegar à presidência executiva, em 2009. Permaneceu à frente do banco até 2018, quando assumiu a presidência do Conselho de Administração. Sob a sua liderança, o Bradesco consolidou-se como um dos maiores grupos financeiros do país.

Trabuco mantém uma relação próxima com Lula e integra o “conselhão”, nome dado ao Conselho de Desenvolvimento Económico e Social Sustentável que assessora o presidente. Já em 2014, no início do segundo mandato de Dilma Rousseff, o banqueiro fora convidado para assumir a pasta, mas recusou e indicou Joaquim Levy, então executivo do Bradesco, para o cargo. Observadores atribuíram a esse descompasso entre uma presidente à esquerda e um ministro da pasta comprometido com o mercado o enfraquecimento do governo e posterior impeachment.

A escolha de Trabuco surgiu depois de outros nomes terem sido discutidos para as Finanças, (ou Fazenda, como se diz no Brasil), nomeadamente o vice-presidente Geraldo Alckmin, o actual ministro Dario Durigan, o ministro do Planeamento, Bruno Moretti, e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles. O próprio Fernando Haddad, que comandou o ministério no atual mandato, chegou a ser mencionado mas confirmou entretanto que ficará de fora deste governo.

Lula reuniu-se com Trabuco na segunda-feira, 23, num encontro fora da agenda oficial, e voltou a recebê-lo na quinta-feira, 26, no Palácio da Alvorada. Na reunião final, com a presença de Durigan e Moretti, o banqueiro aceitou o convite. Segundo relatos da imprensa brasileira, pediu autonomia para montar a equipa económica, garantia que terá recebido do presidente.

A reacção dos mercados foi imediata. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, subiu 6,07% na quinta-feira, para 176.799 pontos, enquanto o dólar recuou para 5,74 reais, depois de ter ultrapassado os seis reais no início da semana. Os juros futuros também caíram. Investidores interpretaram a escolha como um sinal de compromisso com o ajuste orçamental e de maior previsibilidade na condução da economia.

À esquerda, a indicação foi recebida com reservas e críticas. O deputado Lindbergh Farias, do PT, comparou a escolha à de Joaquim Levy, que enfrentou forte resistência do partido ao tentar aplicar um programa de austeridade no governo Dilma. “Espero que a história não se repita”, escreveu. Oficialmente, o secretário de comunicação do partido de Lula disse que embora “haja no PT quem é crítico à escolha, a opinião geral passa por confiar”.

No PSOL, partido à esquerda do PT, Chico Alencar disse que “sobra interesse escuso e falta escrúpulo” na escolha. Para o deputado do mesmo partido Glauber Braga a decisão “é uma fraude eleitoral” e “um atraso pedagógico de décadas”. A preocupação comum é que a presença de um banqueiro nas Finanças favoreça uma agenda de contenção à expansão das políticas sociais.

Trabuco é o primeiro nome confirmado para o novo governo e abre caminho para os próximos anúncios. Camilo Santana, atual senador e ex-ministro da Educação, é apontado para a Casa Civil, onde deverá coordenar a articulação política e a organização do novo governo, e Geraldo Alckmin, que chegou a ser especulado para as Finanças, ganhou força para assumir o futuro Ministério da Segurança Pública, cuja criação visa federalizar o combate ao crime organizado.

Como referido acima, Haddad confirmou que não integrará o executivo, o que pode comprometer o futuro político daquele que era visto como herdeiro de Lula.