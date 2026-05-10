Lula aposta em influenciadores para ganhar força no Congresso
Foto: EPA/ANDRE BORGES
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Lula aposta em influenciadores para ganhar força no Congresso

Partido dos Trabalhadores usará em outubro uma das táticas que levou a direita a dominar o poder legislativo. Há um professor, um ator e um sobrinho-neto de Dilma na lista. E até a vencedora do Big Brother foi especulada.
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