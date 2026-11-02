“Loucura total” no regresso a casa de britânico que deu a volta ao mundo a andar durante 28 anos

A 1 de novembro de 1998, Karl Bushby partiu de Punta Arenas, no Chile, a cidade mais a sul do continente sul-americano, e esta segunda-feira, 2 de novembro de 2026, regressou finalmente a casa da mãe, no norte de Inglaterra, depois de 28 anos a dar a volta ao mundo a caminhar.

“Por onde tens andado?”, perguntou-lhe ela abraçando-o no final daquela que foi a derradeira etapa desta aventura. Não se viam há 10 anos e a resposta dele será longa já que nestes últimos 28 anos percorreu um total de 58 mil quilómetros, atravessou quatro continentes, passou por 29 países, percorreu o gelo do Estreito de Bering, entre o Alasca e a Rússia, e nadou pelo Mar Cáspio e pelo Canal da Mancha, segundo avançam as agências noticiosas. Também enfrentou um urso polar, foi ameaçado com uma arma, foi detido no Panamá e deportado da Rússia após entrar no país de forma ilegal.