Ülle Madise é eleita presidente da Estónia: provedora de Justiça torna-se segunda mulher a liderar o país

Madise ocupava o cargo de procuradora da Justiça (que na Estónia tem também o poder direto de propor a alteração de leis e recorrer ao Supremo Tribunal se considerar uma norma inconstitucional) desde 31 de março de 2025.

E resistiu inicialmente candidatar-se à presidência, não querendo ser vista como tendo o apoio de um ou outro partido, só avançando quando se tornou claro que tinha um apoio amplo.

A nova presidente tomará posse a 12 de outubro, sucedendo a Alar Karis, que anunciou em junho que não se iria candidatar a um segundo mandato.