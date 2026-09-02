Ülle Madise no Parlamento da Estónia.
Ülle Madise no Parlamento da Estónia.FOTO:DR/X/Riigikogu
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Ülle Madise é eleita presidente da Estónia: provedora de Justiça torna-se segunda mulher a liderar o país

A única candidata recebeu 71 votos (mais três do que os 68 que precisava) na votação no Parlamento da Estónia. A tomada de posse será a 12 de outubro.
Susana Salvador
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A provedora da Justiça Ülle Madise, de 51 anos, foi eleita presidente da Estónia, numa votação no parlamento. Será a segunda mulher nesse cargo, cinco anos após o final do mandato de Kersti Kaljulaid.

Madise recebeu 71 votos na votação secreta, mais três do que a maioria de dois terços necessária para ser eleita à primeira volta. O Parlamento tem 101 deputados e ela era a única candidata - havendo quem tenha criticado a eleição, falando antes numa nomeação (também foi assim na eleição de Kaljulaid, em 2021).

Madise ocupava o cargo de procuradora da Justiça (que na Estónia tem também o poder direto de propor a alteração de leis e recorrer ao Supremo Tribunal se considerar uma norma inconstitucional) desde 31 de março de 2025.

E resistiu inicialmente candidatar-se à presidência, não querendo ser vista como tendo o apoio de um ou outro partido, só avançando quando se tornou claro que tinha um apoio amplo.

A nova presidente tomará posse a 12 de outubro, sucedendo a Alar Karis, que anunciou em junho que não se iria candidatar a um segundo mandato.

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