Libertado suspeito do tiroteio na Universidade Brown. Autoridades continuam à procura do autor dos disparos

As autoridades norte-americanas continuam à procura do autor dos disparos na Universidade Brown, nos EUA, depois de ter sido libertado um suspeito, detido no âmbito da investigação ao tiroteio que provocou a morte a dois estudantes e ferimentos a outros nove. "Às vezes, você segue numa direção e depois precisa de se reorganizar e seguir outra direção, e foi exatamente isso que aconteceu nas últimas 24 horas", disse o procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha, citado pelos media norte-americanos. "É justo dizer que não há fundamento para considerá-lo uma pessoa de interesse", acrescentou sobre a pessoa que foi inicialmente detida após o tiroteio na instituição de ensino superior, localizada em Providence. Por falta da evidências suficientes, o presidente da Câmara de Providence, Brett Smiley, anunciou em conferência de imprensa, na noite de domingo, a libertação da pessoa que foi inicialmente considerada como suspeita do tiroteio na Universidade de Brown. “Sabemos que isto provavelmente causará nova ansiedade na nossa comunidade”, assumiu o autarca. Afirmou, porém, que "o estado de segurança" na comunidade "permanece inalterado". "Acreditamos que continuam seguros na nossa comunidade", disse Brett Smiley aos jornalistas. Disse ainda que, atualmente, não se sabe se a pessoa responsável pelo tiroteio deixou o Estado de Rhode Island.Um indivíduo abriu fogo no edifício de Engenharia do campus universitário, numa altura em que decorriam exames finais. Terão sido disparados mais de 40 tiros com uma pistola de 9 mm, segundo disse um polícia à Associated Press. A polícia de Providence chegou a divulgar, nas redes sociais, um pequeno vídeo sobre uma "pessoa de interesse", vestida de preto, a sair do edifício onde ocorreu o tiroteio. . De acordo fontes da ABC News, as evidências balísticas recuperadas do local, que incluem cápsulas de balas, vão ser examinadas nas próximas horas e dias pelas autoridades. Vídeos de câmaras de vigilância, mas também os publicados na internet estão também a ser alvo de análise. .EUA: Dois mortos e nove feridos em tiroteio na Universidade de Brown