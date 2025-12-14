EUA: Dois mortos e oito feridos em tiroteio na Universidade de Brown

Dois mortos e oito feridos em estado crítico é o balanço provisório de um tiroteio ocorrido este sábado na Universidade de Brown, uma das mais prestigiadas instituições dos EUA, situada em Providence, no estado de Rhode Island. A informação foi confirmada pelo presidente da câmara da cidade, Brett Smiley, em declarações aos jornalistas.Em Washington, Donald Trump já confirmou ter sido informado sobre o sucedido, classificando o episódio como “terrível”. “Tudo o que podemos fazer neste momento é rezar pelas vítimas e por aqueles que ficaram gravemente feridos”, disse o presidente norte-americano aos jornalistas na Casa Branca.O ataque ocorreu no edifício de Engenharia da universidade, numa altura em que decorriam exames. As autoridades indicaram que o suspeito continua em fuga e que está a ser procurado um homem vestido de preto. Até ao momento, não há qualquer detenção relacionada com o caso.. Segundo o autarca Brett Smiley, ainda não é possível divulgar pormenores sobre as vítimas, incluindo se eram estudantes da universidade. “É uma situação em desenvolvimento e a prioridade é prestar assistência aos feridos e garantir a segurança da comunidade”, afirmou, citado pela agência Reuters.. A Universidade de Brown localiza-se em College Hill, no centro de Providence, a capital do estado. O campus integra centenas de edifícios, entre salas de aula, laboratórios e residências universitárias. No local estiveram agentes da polícia local, bem como elementos do FBI e de outras agências federais, que colaboram na investigação.As autoridades continuam a apelar à população para que evite a zona e para que contacte a polícia caso tenha informações relevantes para a identificação do suspeito.