Foi detido o suspeito do tiroteio que fez dois mortos na Universidade Brown, nos EUA

As autoridades de Rhode Island detiveram este domingo, 14 de dezembro, uma pessoa suspeita de ter ligação ao tiroteio na Universidade Brown, uma das mais prestigiadas dos EUA, localizada em Providence, que provocou a morte a dois estudantes e ferimentos em outros nove.“Os moradores de Providence podem respirar um pouco mais aliviados”, disse Brett Smiley, autarca de Providence, em conferência de imprensa realizada depois da detenção do suspeito, sublinhando que “pessoa de interesse” para o caso foi detida pela polícia num hotel em Coventry, Rhode Island.De acordo com a CNN, houve durante a madrugada uma intensa atividade policial nesse hotel, numa operação que estaria "ligada" ao tiroteio, segundo informações das autoridades. Nesse local, estiveram pelo menos 20 policiais, agentes do Serviço de Delegados dos EUA e agentes do FBI, tendo entrado num quarto dessa unidade hoteleira perto do aeroporto de Providence.Recorde-se que o ataque registou-se no edifício de Engenharia da universidade, numa altura em que decorriam exames. O suspeito era um homem vestido de preto, que foi captado em imagens de videovigilância, tudo indicando que seja o homem detido este domingo. A Universidade de Brown localiza-se em College Hill, no centro de Providence, a capital do estado. O campus integra centenas de edifícios, entre salas de aula, laboratórios e residências universitárias. .EUA: Dois mortos e nove feridos em tiroteio na Universidade de Brown