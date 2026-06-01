Forças de Defesa de Israel em missão no sul do Líbano.
Forças de Defesa de Israel em missão no sul do Líbano.FOTO: Telegram das IDF
Internacional

Libaneses em fuga de Beirute: "Já não há muitos sítios para onde ir"

Netanyahu disse que “alvos terroristas” no bairro de Dahiyeh, reduto do Hezbollah, seriam atacados. Mas acabou por adiar os ataques após Trump ter vindo garantir que Hezbollah não vai atacar Israel e que tropas israelitas não vão entrar na capital libanesa.
Publicado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Israel
Líbano
Hezbollah
Beirute
edição impressa
Operação Fúria Épica
Diário de Notícias
www.dn.pt