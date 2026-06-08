Este foi o primeiro discurso de um papa no Congresso espanhol.
Este foi o primeiro discurso de um papa no Congresso espanhol. CONGRESSO DOS DEPUTADOS DE ESPANHA
Internacional

Leão XIV critica a “desqualificação” política e a exclusão dos migrantes

Líder dos católicos pede para que deputados “desarmem a sua linguagem”. No encontro com os bispos, o papa classificou como “praga” os escândalos de abusos sexuais.
Ana Meireles
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