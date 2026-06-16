Zelensky reuniu-se a sós com o presidente norte-americano e deve voltar a fazê-lo nesta quarta-feira.
Zelensky reuniu-se a sós com o presidente norte-americano e deve voltar a fazê-lo nesta quarta-feira.Conta X de Volodymyr Zelensky
Internacional

Líderes do G7, Trump incluído, unidos no aumento da pressão a Putin

Mais apoio à Ucrânia por um lado e mais sanções contra à Rússia, por outro, incluindo o restituição das restrições dos EUA à venda de petróleo russo. Trump diz que vai focar-se no fim da guerra.
César Avó
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