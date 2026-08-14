Líder populista britânico Farage ganhou a rival com "cara de balde do lixo" e foi reeleito como deputado

O líder do Partido Reformista britânico, Nigel Farage, foi reeleito como deputado, numa eleição parlamentar suplementar que foi boicotada pelos principais partidos.

Farage obteve 22.239 votos - ainda mais do que nas eleições de 2014, quando recebeu 21.225 - na votação realizada na quinta-feira no círculo de Clacton-on-Sea, uma cidade costeira no sudeste de Inglaterra.

Os principais partidos britânicos - Trabalhista, Conservador, Verdes e Liberais-Democratas -, bem como a formação de extrema-direita Restore Britain, decidiram boicotar a eleição, recusando apresentar candidatos.

A taxa de abstenção foi significativa, atingindo os 55%, muito superior à das eleições gerais de 2014, quando foi de 41%, num eleitorado de 79.785 pessoas.

Farage não compareceu no centro de contagem dos votos, como é habitual, alegando, numa reunião com os seus apoiantes, que a polícia local o tinha alertado para "uma campanha para perturbar e denegrir os resultados". De acordo com vários meios de comunicação social, a polícia negou ter feito qualquer aviso oficial deste tipo.

"Eu seria louco de aparecer lá, tendo conquistado uma vitória tão esmagadora (...) apenas para ser menosprezado e humilhado por zés-ninguém", disse Farage, aludindo aos outros candidatos, que estiveram presentes na contagem.

Um número recorde de 34 candidatos, na sua maioria independentes e desconhecidos, estavam na corrida, algo que dificultou a contagem, devido a um boletim de voto com quase dois metros de comprimento.

O principal adversário de Farage foi o candidato satírico 'Count Binface' ("Conde Cara de Balde do Lixo"), que obteve 9.455 votos.

Após várias polémicas, incluindo notícias de irregularidades no financiamento do Partido Reformista, Farage demitiu-se do mandato em julho, o que desencadeou a realização de uma eleição parlamentar parcial, à qual se recandidatou.

O político populista, figura central da campanha do ‘Brexit’, tem estado sob pressão para explicar por que não declarou donativos financeiros significativos recebidos antes da eleição como deputado.

O jornal The Times avançou que a polícia britânica está a investigar donativos no valor de 500 mil libras (cerca de 588 mil euros) feitos por Fiona Cottrell ao partido Reform UK antes das eleições legislativas de julho de 2024, nas quais Farage foi eleito deputado pela primeira vez.

Um porta-voz da polícia confirmou a abertura de uma investigação em fevereiro de 2025, na sequência de uma denúncia da Comissão Eleitoral relativa a donativos a um partido político antes das legislativas, sem divulgar nomes.

Farage está também sob investigação da autoridade parlamentar de ética, devido à transferência de cinco milhões de libras (5,7 milhões de euros) por Christopher Harborne, um bilionário radicado na Tailândia, meses antes da candidatura.

A investigação foi suspensa após a demissão, podendo agora ser retomada.