O ‘conde com cara de caixote do lixo' que desafia Farage e sonha chegar a deputado

A última sessão de perguntas ao primeiro-ministro antes de Keir Starmer passar a pasta a Andy Burnham foi cheia de aplausos, emoções e muitas piadas. Mas nem só dos residentes do número 10 de Downing Street se falou no Parlamento britânico. Num dos momentos mais descontraídos do debate, Kemi Badenoch, a líder dos conservadores, lançou: “O que o país precisa é de um debate televisivo entre Nigel Farage e o Count Binface”. Para logo Starmer responder que na eleição especial de 13 de agosto em Clacton - convocada após a demissão do líder do Reform UK - o seu conselho para todos os eleitores é: “ponham o boletim no caixote do lixo”. A mensagem é clara: com os principais partidos a boicotarem a eleição, por considerarem que a demissão de Farage, no passado dia 6 de julho, como deputado do círculo eleitoral no sudeste de Inglaterra que representava desde julho de 2024 não passa de um truque para distrair da investigação às suas finanças, o Count Binface (literalmente, “conde cara de caixote do lixo”) rapidamente se tornou no seu principal rival - apesar de haver umas três dezenas de candidatos, sobretudo independentes, a estas eleições. Este autoproclamado “guerreiro espacial intergaláctico” tem um programa eleitoral bastante simples para este escrutínio, cujo principal argumento é “não sou Nigel Farage”. Sem esquecer a crise da habitação, promete ainda construir “pelo menos uma casa de renda acessível”. No passado, as suas propostas para o país passaram por acabar com a Câmara dos Lordes, nacionalizar a cantora Adele ou à mudança do nome da London Bridge para “Phoebe Waller-Bridge”, em homenagem a uma famosa atriz inglesa da série Fleabag. Apelou ainda à proibição do uso dos telemóveis em alta voz em locais públicos e de comer snacks barulhentos nos cinemas, além de exigir um financiamento semanal de mil milhões de libras para o Serviço Nacional de Saúde (o NHS, na sigla em inglês) - sem esclarecer como o iria financiar.Uma das suas mais recentes propostas é limitar o preço de um 99 Flake - um cone de gelado de baunilha acompanhado por um palito de chocolate e que é um clássico do verão britânico - a 99 pence (1,16 euros). Durante a recente onda de calor, os amantes de gelado britânicos compraram um 99 Flake em carrinhas por todo o país por um preço que variou entre 2,50 libras (quase três euros) e 4,50 libras (5,27 euros)..Mas quem se esconde por detrás do capacete de caixote do lixo? Escritor e argumentista, o comediante Jonathan David Harvey começou por vestir a pele de Lord Buckethead, mas uma disputa com o realizador de cinema Todd Durham quanto aos direitos sobre esta personagem acabou por o levar a trocar a cabeça de balde pela cara de caixote do lixo. E em 2019 é com a sua nova identidade que Harvey - nascido em 1980 em Croydon - se apresenta às eleições gerais na circunscrição de Uxbridge e South Ruislip, onde enfrentou o então primeiro-ministro, Boris Johnson. E há um pouco mais de um mês, surgiu ao lado do agora primeiro-ministro Andy Burnham quando este foi eleito deputado por Makerfield. Descrevendo-se como o líder dos Recyclons, do planeta Sigma IX, e garantindo ter mais de 5 900 anos, o Count Binface surge numa recente sondagem à frente de Farage. O instituto Ipsos foi perguntar a uma amostra de adultos no Reino Unido quem preferiam ver vencer a eleição especial em Clacton. As respostas revelaram que o “aristocrata” com cabeça de caixote do livro conseguia 33% dos votos, contra 21% para o líder do Reform UK.Mas a verdade é que se as sondagens nacionais continuam a colocar o Reform à frente do Labour de Burnham e dos Tories de Badenoch, 45% dos inquiridos ou não querem que nenhum dos candidatos vença em Clacton, ou não sabem quem preferem.Com tanta incerteza, o resultado a 13 de agosto é uma incógnita. Mas não deixa de ser significativo o desabafo do líder dos Liberais Democratas, Ed Davey: “Não posso apoiar figuras ridículas com políticas ridículas, e é por isso que apoio o Count Binface.”