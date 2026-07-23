O ‘conde com cara de caixote do lixo' que desafia Farage e sonha chegar a deputado
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O ‘conde com cara de caixote do lixo' que desafia Farage e sonha chegar a deputado

O escritor e argumentista Jonathan David Harvey, de 46 anos, é o homem por detrás da máscara. Favorito das sondagens para a eleição especial em Clacton, convocada após a demissão do líder do Reform UK, o candidato que promete dissolver a Câmara dos Lordes ou nacionalizar a cantora Adele pode causar surpresa a 13 de agosto.
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