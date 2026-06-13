Líder do organização criminosa venezuelana Tren de Aragua morto em ataque aéreo

Niño Guerrero (criança guerreira, em tradução literal) era a alcunha de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder da organização criminosa Tren de Aragua morto numa operação conjunta dos Estados Unidos e da Venezuela na sexta-feira, 12 de junho."O Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal para eliminar Niño Guerrero, o infame líder do Tren de Aragua, uma das organizações terroristas mais sanguinárias do planeta", escreveu Donald Trump na sua plataforma Truth Social. "Os terroristas do Tren de Aragua já não têm refúgio seguro na Venezuela nem em qualquer outro lugar e, sob a minha liderança, encontraremos estes assassinos cruéis e chefes do tráfico a qualquer hora, em qualquer lugar, e enviá-los-emos para as profundezas do inferno, onde pertencem", garantiu o presidente norte-americano, acompanhando a sua publicação com um vídeo que mostra uma vista aérea de um edifício com um telhado verde rodeado de vegetação, antes de uma explosão lançar uma densa nuvem de fumo.. Depois, a confirmação veio do ministério das Comunicações da Venezuela, que disse que no âmbito de uma operação conjunta com os Estados Unidos, foram desmanteladas "estruturas de crime organizado". "Houve confrontos com membros destas estruturas criminosas, durante os quais Héctor Rusthenford Guerrero Flores, vulgo Niño Guerrero, foi neutralizado", disse em comunicado.O gangue Tren de Aragua foi formado em 2014 no estado venezuelano de Aragua, localizado a oeste da capital Caracas, tendo-se posteriormente espalhado por oito países da América do Sul. Considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, tinha como líder Héctor Guerrero Flores, de 42 anos, cuja captura era alvo de uma recompensa de cinco milhões de dólares oferecida pelo Governo norte-americano.Nos Estados Unidos, em 2025, foi acusado, juntamente com outros 69 alegados membros do gangue, de ordenar, dirigir e facilitar atos de terrorismo e violência naquele país. Um procurador federal considerou que Guerrero Flores foi o mentor da evolução do Tren de Aragua, salientando que começou como um gangue prisional e se transformou numa organização terrorista transnacional.A morte de Niño Guerrero numa operação conjunta dos Estados Unidos e Venezuela representa mais um sinal de aproximação entre os dois países desde a detenção de Nicolas Maduro. Em março, os dois países retomaram as relações diplomáticas, que tinham sido cortadas em 2019, e os Estados Unidos estão em processo de reabertura da sua embaixada em Caracas..Entrevista. María Corina Machado tem "garantia" de que Portugal vai apoiar transição de regime na Venezuela