Líder da NATO goza com submarino russo avistado em França."Parece mais uma busca pelo mecânico mais próximo"

O líder da NATO, Mark Rutte, ridicularizou o estado da frota russa num discurso que fez na Eslovénia na segunda-feira, 13 de outubro. A propósito de um submarino russo que emergiu ao largo da costa francesa, Rutte referiu-se à idade e condições da frota da Rússia com um tom de gozo. "A força no Mediterrâneo já foi uma mistura de navios de superfície, submarinos e embarcações de apoio. Agora, na verdade, quase não há presença naval russa no Mediterrâneo. Há um submarino russo solitário e avariado a coxear para casa da patrulha", disse. "Que mudança em relação ao romance de Tom Clancy de 1984, Caça ao Outubro Vermelho. Hoje, parece mais uma busca pelo mecânico mais próximo", acrescentou Mark Rutte.. O Novorossiysk emergiu na costa da Bretalha, tendo um canal do Telegram avançado que havia risco de explosão devido a uma fuga de combustível no porão. A Frota Russa do Mar Negro afirmou que o submarino emergiu para cumprir as regras de navegação no Canal da Mancha e rejeitou os relatos de que tinha sofrido uma avaria grave. No entanto, durante o fim de semana, as autoridades neerlandesas informaram que o submarino a diesel estava a ser rebocado no Mar do Norte.