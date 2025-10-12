Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Zelensky pede a Macron mais sistemas de defesa aérea para combater Rússia
Zelensky pede a Macron mais sistemas de defesa aérea para combater Rússia

Presidente ucraniano considerou que “a Rússia está a aproveitar-se da situação atual”, sobretudo a que se vive no Médio Oriente e dos problemas internos de cada país.
O Presidente ucraniano pediu este domingo mais sistemas de defesa antiaérea e mísseis durante uma conversa telefónica com o homólogo francês, afirmando que a Rússia está a aproveitar-se dos problemas “internos” de vários países para atacar a Ucrânia.

“Falei com o Presidente [francês] Emmanuel Macron, [...] Informei-o das nossas necessidades prioritárias e, em primeiro lugar, dos sistemas de defesa antiaérea e dos mísseis”, declarou Volodymyr Zelensky na página pessoal nas redes sociais.

Zelensky considerou que “a Rússia está a aproveitar-se da situação atual”, sobretudo a que se vive no Médio Oriente e dos problemas internos de cada país estarem a captar a atenção máxima.

Denunciando ataques russos “ainda mais ignóbeis”, acrescentou que discutiu “como contrariar esta situação” com Macron, que também enfrenta atualmente uma crise política interna.

Zelensky informou também ter falado com o presidente norte-americano, Donald Trump, pela segunda vez em dois dias, tendo considerado esta última conversa "muito produtiva".

O presidente ucraniano afirmou que ele e Trump fizeram um ponto da situação relativamente à defesa da vida na Ucrânia, reforço das capacidades ucranianas – em defesa aérea, resiliência e capacidades de longo alcance. "Também discutimos muitos detalhes relacionados com o setor energético", disse, considerando que Trump "está bem informado sobre tudo o que está a acontecer".

Nos últimos dias, a Rússia intensificou os ataques noturnos com ‘drones’ e mísseis contra a Ucrânia, visando em particular o sistema energético do país, à medida que se aproxima o inverno.

Na sexta-feira, um dos mais intensos bombardeamentos russos contra a rede energética ucraniana mergulhou grande parte da capital, Kiev, e nove outras regiões na escuridão.

Durante a última semana, “mais de 3.100 ‘drones’, 92 mísseis e cerca de 1.360 bombas planadoras foram utilizados contra a Ucrânia”, denunciou hoje Zelensky, numa outra mensagem publicada no Facebook.

No sábado, o Presidente ucraniano tinha apelado ao homólogo norte-americano, Donald Trump, para negociar a paz na Ucrânia, depois de este ter alcançado um acordo sobre Gaza.

“Se uma guerra pode ser travada numa região, então outras guerras também podem certamente ser travadas, incluindo a guerra conduzida pela Rússia”, afirmou durante a conversa telefónica.

Também hoje, o Ministério da Energia ucraniano referiu que os ataques russos da última noite provocaram danos em infraestruturas de eletricidade e gás nas regiões ucranianas de Donetsk, Odessa e Chernihiv.

Pelo terceiro dia consecutivo, ocorreram ataques direcionados contra as redes de transportes de eletricidade e de gás, e atualmente os serviços de emergência estão a trabalhar para estabilizar o fornecimento de energia onde este foi afetado.

“De manhã, os russos voltaram a atacar a nossa infraestrutura energética. Os especialistas já começaram as reparações e fazem o possível para restabelecer o fornecimento. Mas a magnitude dos danos e o fim das reparações estão por determinar", disse o chefe da administração militar regional, Vadim Filashkin, no Telegram.

Moscovo reforça ataques a infraestruturas elétricas em várias regiões da Ucrânia

As tropas russas atacaram assentamentos na região de Chernihiv 59 vezes em 24 horas, disse o chefe da administração militar regional de Chernihiv, Viacheslav Chaus.

No distrito de Nizhyn, um drone inimigo atacou também uma instalação de energia, e na comunidade de Horodnia, um drone atacou um veículo especial.

Em Semenivka, o ataque de um drone FPV causou um incêndio num prédio residencial de dois apartamentos. A explosão danificou o teto, um carro e as janelas de um edifício vizinho. O fogo foi extinto pelo Serviço Estadual de Emergências.

Entretanto, as defesas aéreas russas neutralizaram 32 drones ucranianos nas regiões de Belgorod, Briansk e Smolensk, informou hoje o Ministério da Defesa russo.

No decorrer da noite passada, as defesas aéreas destruíram 32 drones ucranianos de asa fixa, informou o comando militar russo no Telegram.

Guerra na Ucânia

