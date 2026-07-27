Ladrão, lixo, palhaço. Brasil e Argentina em crise diplomática
Foto: EPA/ISAAC FONTANA
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Ladrão, lixo, palhaço. Brasil e Argentina em crise diplomática

Presença de Milei na convenção que formalizou candidatura de Flávio Bolsonaro motivou troca de insultos e convocação de embaixador brasileiro em Buenos Aires.
João Almeida Moreira
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